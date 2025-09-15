Tina Gaber pokazala poročno obleko in razkrila vse o njej

Tina Gaber Golob je pokazala, v kakšni obleki je dahnila usodni da, ob tem pa obljubila, da bo delila še več fotografij in posnetkov s poroke.

Teden dni po poroki je Tina Gaber Golob vendarle začela razkrivati podrobnosti dneva, ko sta si s predsednikom vlade Robertom Golobom obljubila večno zvestobo. Na Instagramu je najprej objavila video s svojimi "neustrašnimi prijateljicami", kot jih je poimenovala, in posnetek pospremila z zvočno podlago, v katero je vključena izjava kolumbijskega kralja kokaina Pabla Escobarja.

Drugi posnetek, ki ga je objavila s poroke, je s sestro Uršo Gaber, ki je bila tudi njena priča in, kot je ob tem dodala Tina Gaber Golob, "krivec za vse skupaj". Urša Gaber je bila namreč dolgoletna sodelavka Roberta Goloba na Gen-I.

Na obeh posnetkih pa je veliko pozornosti pritegnila tudi nevestina obleka in o njej je Tina Gaber Golob zdaj razkrila več podrobnosti. Kot je zapisala, je šlo za obleko Monica iz nove kolekcije ukrajinske blagovne znamke Milla Nova, izdelana pa je iz čipke v slonokoščeni barvi.

Drugo obleko, ki jo je nosila na poroki, bo še pokazala na fotografijah in posnetkih s poroke, je obljubila, ob tem pa razkrila zanimivo podrobnost o svojih poročnih oblekah: "Obe sta izposojeni."

