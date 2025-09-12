Petek, 12. 9. 2025, 21.50
16 minut
Poročila se je tudi mlada Golobova poslanka Lucija Tacer
September bo očitno mesec, ki si ga bomo zapomnili po porokah. Potem ko smo bili pretekli teden priča poroki med predsednikom vlade Robertom Golobom in Tino Gaber, je novico o poroki nedavno delila še poslanka Gibanja Svobode Lucija Tacer, po novem Lucija Tacer Perlin.
"Poročila sva se! Hvala vsem najbližjim za podporo," je 28-letna poslanka Lucija Tacer Perlin zapisala na svojem profilu na Facebooku.
Poslanka Gibanja Svoboda se je poročila z Američanom Connorjem Tacerjem, študentom četrtega letnika medicine na George Washington University in prejemnikom Fulbrightove štipendije za raziskovalno delo v Sloveniji v študijskem letu 2025/26. Mladoporočenca sta se odločila, da bosta imela isti priimek.
Poročno zabavo sta mladoporočenca imela v Kazina Jazz Clubu v prenovljeni stavbi Kazine v Ljubljani, novopečena poslanka pa se je zahvalila vsem, ki so jima pomagali pričarati nepozaben dan.