September bo očitno mesec, ki si ga bomo zapomnili po porokah. Potem ko smo bili pretekli teden priča poroki med predsednikom vlade Robertom Golobom in Tino Gaber, je novico o poroki nedavno delila še poslanka Gibanja Svobode Lucija Tacer, po novem Lucija Tacer Perlin.

"Poročila sva se! Hvala vsem najbližjim za podporo," je 28-letna poslanka Lucija Tacer Perlin zapisala na svojem profilu na Facebooku.

Poslanka Gibanja Svoboda se je poročila z Američanom Connorjem Tacerjem, študentom četrtega letnika medicine na George Washington University in prejemnikom Fulbrightove štipendije za raziskovalno delo v Sloveniji v študijskem letu 2025/26. Mladoporočenca sta se odločila, da bosta imela isti priimek.

Poročno zabavo sta mladoporočenca imela v Kazina Jazz Clubu v prenovljeni stavbi Kazine v Ljubljani, novopečena poslanka pa se je zahvalila vsem, ki so jima pomagali pričarati nepozaben dan.