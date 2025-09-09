Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Sa. B.

Torek,
9. 9. 2025,
9.56

Osveženo pred

44 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,04

Natisni članek

Natisni članek
Arnold Schwarzenegger poroka Patrick Schwarzenegger

Torek, 9. 9. 2025, 9.56

44 minut

Igralec Patrick Schwarzenegger se je poročil

Avtor:
Sa. B.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,04
Abby Champion in Patrick Schwarzenegger | Abby Champion in Patrick Schwarzenegger sta se poročila po desetih letih zveze. | Foto Guliverimage

Abby Champion in Patrick Schwarzenegger sta se poročila po desetih letih zveze.

Foto: Guliverimage

Patrick Schwarzenegger in njegova izbranka Abby Champion sta si preteklo soboto obljubila večno zvestobo. Potem ko sta se decembra 2023 zaročila, sta si usodni da rekla na poroki ob jezeru Couer d'Alene v Idahu.

Slovesnosti v podeželskem klubu Gozzer Ranch, na katero so se pripeljali z ladjico, so se udeležili njuni najbližji družinski člani in prijatelji ter z mladoporočencema proslavili vstop v novo obdobje njune zveze. Seveda nista manjkala ženinova slavna starša Arnold Schwarzenegger in Maria Shriver, ki sta se leta 2021 ločila, opaziti pa je bilo tudi njegovo sestro Katherine Schwarzenegger in njenega moža, igralca Chrisa Pratta.

Slavja so se udeležili številni slavni gosti. | Foto: Profimedia Slavja so se udeležili številni slavni gosti. Foto: Profimedia

"Vedno in za vedno"

Po poročanju ameriških medijev so se poroke udeležili tudi Abbyjina sestra Baskin Champion, igralca Rob Lowe in Jason Isaacs, ki je v seriji Beli lotus igral Patrickovega očeta, ter vplivnica Olivia Jade Giannulli, ki se je pred leti zapletla v škandal glede sprejetja na fakulteto, zaradi katerega je njena mati, igralka Lori Loughlin končala v zaporu.

Kot je razvidno s fotografij, je nevesta nosila klasično belo obleko z odprtim hrbtom, ženin pa se je odločil za enako barvno paleto, izbral je bel smoking.

Zvezdnika serije Beli lotus in manekenko so prvič skupaj opazili leta 2015, zvezo pa sta potrdila leto kasneje. Zaročila sta se decembra 2023 in pod fotografijami, objavljenimi na družbenem omrežju Instagram, zapisala "vedno in za vedno".

Preberite tudi: 

Chris Schwarzenegger
Trendi Christopher Schwarzenegger prvič spregovoril o drastični izgubi kilogramov
Saxon
Trendi V Belem lotosu pokazal vse in nemudoma postal zvezda
Arnold Schwarzenegger
Trendi Arnold Schwarzenegger presenetil z novo vlogo, igral bo Božička #video
Arnold Schwarzenegger poroka Patrick Schwarzenegger
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.