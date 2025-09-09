Patrick Schwarzenegger in njegova izbranka Abby Champion sta si preteklo soboto obljubila večno zvestobo. Potem ko sta se decembra 2023 zaročila, sta si usodni da rekla na poroki ob jezeru Couer d'Alene v Idahu.

Slovesnosti v podeželskem klubu Gozzer Ranch, na katero so se pripeljali z ladjico, so se udeležili njuni najbližji družinski člani in prijatelji ter z mladoporočencema proslavili vstop v novo obdobje njune zveze. Seveda nista manjkala ženinova slavna starša Arnold Schwarzenegger in Maria Shriver, ki sta se leta 2021 ločila, opaziti pa je bilo tudi njegovo sestro Katherine Schwarzenegger in njenega moža, igralca Chrisa Pratta.

Slavja so se udeležili številni slavni gosti. Foto: Profimedia

"Vedno in za vedno"

Po poročanju ameriških medijev so se poroke udeležili tudi Abbyjina sestra Baskin Champion, igralca Rob Lowe in Jason Isaacs, ki je v seriji Beli lotus igral Patrickovega očeta, ter vplivnica Olivia Jade Giannulli, ki se je pred leti zapletla v škandal glede sprejetja na fakulteto, zaradi katerega je njena mati, igralka Lori Loughlin končala v zaporu.

Kot je razvidno s fotografij, je nevesta nosila klasično belo obleko z odprtim hrbtom, ženin pa se je odločil za enako barvno paleto, izbral je bel smoking.

Zvezdnika serije Beli lotus in manekenko so prvič skupaj opazili leta 2015, zvezo pa sta potrdila leto kasneje. Zaročila sta se decembra 2023 in pod fotografijami, objavljenimi na družbenem omrežju Instagram, zapisala "vedno in za vedno".

