Marija Šerifović žaluje, umrl ji je oče

Več let sta bila v slabih odnosih, pred kratkim pa sta se pobotala.

Srbska pevka Marija Šerifović, zmagovalka Evrovizije leta 2007, je prek družbenih omrežij sporočila, da je umrl njen oče Rajko Šerifović. Objavila je njegovo fotografijo in ob njej zapisala: "Moj oče. Moja najljubša baraba. Vem, da ima Gospod rad takšne in da te čaka rajski vrt. Pazi na nas tam, kjer si zdaj."

Srbski mediji poročajo, da je Šerifović umrl v Kragujevcu po kratki in hudi bolezni. Do pred kratkim sta bila s hčerko Marijo v slabih odnosih, več let naj se ne bi pogovarjala, pred kratkim pa je v nekem TV-intervjuju povedala, da sta se pobotala.

"Rekel mi je: 'Tudi če sem storil kaj slabega, napačnega, narobe, tako ali drugače, vem, da sem vse, kar je povezano s teboj, naredil prav,'" je Marija Šerifović povzela očetove besede, "hotel je reči, da za seboj pušča osebo, na katero je ponosen. In bil je iskren."