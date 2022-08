Znana srbska pevka v Beogradu kričala in razbijala po avtomobilu #video

Marija Šerifović pravi haos u centru grada! pic.twitter.com/mD59rodPTS — Lovac na neke od njih! (@Sabljalo) August 27, 2022

Na posnetku je videti, da je na sredi ceste ustavila avtomobil, izstopila in začela kričati.

"Jeb... ti bom mamo. Odgovori mi!" je zavpila Marija, stekla proti avtu in ga udarila s pestjo. Neznana ženska jo je ves čas mirila. Kurir piše, da je posnetek nastal v noči na deveti avgust, saj je Marija nekaj dni kasneje z mavcem na roki nastopila v Zrenjaninu. Medijem je sicer dejala, da se je poškodovala, ko je pomagala mami.

Njena partnerka naj bi jo prevarala

Neznani vir je za Kurir povedal povsem drugačno zgodbo: "Do konflikta je prišlo zaradi klasičnega ljubosumja. Marija je bila s prijateljico in partnerko v svojem avtomobilu. Vse je bilo v redu do trenutka, ko ji je partnerka priznala, da jo vara. Potem je ponorela. Izgubila je nadzor, ustavila vozilo, da bi se izognila prometni nesreči, in postala histerična."

Kot še poroča Kurir, je Marija pojasnila, kaj se je zgodilo. "Prejela sem nekaj slabih zasebnih informacij. Opravičiti se moram samo svojemu avtu in če sem koga zbudila," je dejala.