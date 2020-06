Zmagovalka Evrovizije objavila fotografijo iz otroštva, jo prepoznate?

Znana srbska pevka Marija Šerifović, ki je leta 2007 s pesmijo Molitva zmagala na izboru za Pesem Evrovizije, je na Instagramu objavila svojo fotografijo iz zgodnjega otroštva.

"Pravzaprav se nisem prav nič spremenila," je zapisala ob fotografiji, "še vedno enako sedim, še vedno mi gre na živce, če me kdo fotografira, med drevesi imam še vedno rada le japonsko češnjo, še vedno sem trmasta, še vedno najraje nosim kratke hlače, majico in superge."

"Morda bi lahko kaj naredila drugače," je nadaljevala, "morda bi se lahko nekaterim ljudem izognila, morda bi bila lahko v nekaterih trenutkih malo bolj modra, morda bi se lahko do nekaterih ljudi lepše obnašala in morda bi se morala do nekaterih obnašati grše. Morda. Toda ko vse seštejem in odštejem, sem zadovoljna, v kakšno osebo sem zrasla. Seveda vsak dan vadim, da bom še boljša."

Njene sledilke in sledilce je fotografija navdušila. V en glas so se strinjali, da je še vedno neizmerno podobna deklici na fotografiji in da je prav, da je vedno ostala zvesta sama sebi.

