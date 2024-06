Hiltonova, dolgoletna zagovornica dobrobiti otrok in urejanja z njimi povezanih institucij, je v sredo pričala v ameriškem kongresu. Namen zaslišanj več izvedencev, med katerimi je bila tudi 43-letnica, je okrepiti sistem blaginje otrok. V kongresu je spregovorila o časih, ki jih je kot najstnica preživela v domu za mlade, ustanovi tako imenovane "industrije težavnih najstnikov".

"Vlekli so me po hodnikih, slekli in vrgli v samico"

V psihiatrični center za mlade v Utahu (Utah's Provo Canyon School) so jo poslali starši, saj so bili zaskrbljeni zaradi šolskih ocen in pretiranega obiskovanja zabav. "Ko sem bila stara 16 let, so me neznanci sredi noči iztrgali iz postelje in me prepeljali v ustanovo za zdravljenje mladih. Programi so obljubljali ozdravitev, rast in podporo, a mi dve leti niso dovolili, da bi se svobodno gibala in celo gledala skozi okno. Prisilno so me hranili z zdravili in spolno zlorabljali, vlekli po hodnikih, slekli in vrgli v samico," je priznala Hiltonova in dodala, da njeni starši niso vedeli, kakšna je ta ustanova v resnici, saj jim je osebje "nenehno lagalo in manipuliralo z njimi". "Mislili so, da je to običajen internat," je povedala.

V nadaljevanju je izpostavila, da so kričali na otroke in jih ves čas zlorabljali. Ko je govorila po telefonu s starši, jo je nekdo ves čas nadzoroval, saj bi jo v primeru, da bi rekla kaj negativnega, takoj kaznovali, pretepli in vrgli v samico, je pojasnila. Pred osebjem se je zaščitila tako, da se je pretvarjala, da je nekdo drug: "Živela sem domišljijsko življenje lutke Barbie in se z masko, ki sem si jo nadela, zaščitila pred dogajanjem."

Hiltonova, dolgoletna zagovornica dobrobiti otrok in urejanja z njimi povezanih institucij, je v sredo pričala v ameriškem kongresu. Foto: Reuters

Izpostavila primer 12-letne noseče deklice

Industrijo, ki se bori za dobrobit otrok, je obtožila, da jo bolj zanima služenje denarja kot zaščita in skrb za ranljive otroke, za katere je odgovorna. Ameriške zakonodajalce je pozvala, da sprejmejo zakon o prenehanju nasilja nad otroki v institucijah (Stop Institutional Child Abuse Act). Na ta način bi industrijo upravljali na ravni zveznih držav, tako da bi bili sistemi za prijavo zlorab preglednejši in odgovornejši. Novo poročilo ministrstva za zdravje je namreč pokazalo, da številne ameriške zvezne države ne spremljajo ravnanja z otroki v teh ustanovah, niti ne beležijo primerov zlorabe.

Ob koncu pričanja je izpostavila primer 12-letne noseče deklice iz rejništva, ki jo je spolno zlorabilo osebje.

O dogajanju v internatu je prvič spregovorila leta 2020. Takrat so se na njene obtožbe odzvali tudi v instituciji in povedali, da dogajanja ne morejo komentirati, saj so v vmesnem času zamenjali vodstvo. "Lahko rečemo, da šola zagotavlja strukturirano okolje, ki uči življenjskih veščin, ponuja zdravstveno terapijo in izobražuje mlade, ki k nam prihajajo z že obstoječimi in zapletenimi čustvenimi, vedenjskimi in psihičnimi težavami," so zapisali v izjavi.

Paris Hilton je v kongresu spregovorila o časih, ki jih je kot najstnica preživela v domu za mlade, instituciji tako imenovane "industrije težavnih najstnikov". Foto: Reuters

