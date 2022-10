Šokantno razkritje Paris Hilton: v šoli je doživela spolno zlorabo

Paris Hilton, dedinja mednarodne hotelske verige Hilton, je leta 2020 prvič javno spregovorila o travmah, ki naj bi jih kot najstnica doživela v internatu Provo Canyon v zvezni državi Utah. V šolo, specializirano za izobraževanje in vzgojo "težavnih mladostnikov", sta jo pri 16 letih zaradi ponočevanja in drugih lahkomiselnih dejanj poslala starša Rick in Kathy Hilton.

Danes 41-letna Paris je od tega razkritja večkrat govorila o spornih prevzgojnih prijemih in fizičnem nasilju, ki ga je doživljala v tej šoli, zdaj pa je prvič povedala, da je bila skupaj z drugimi dekleti, s katerimi je bila v internatu, tudi žrtev spolnih zlorab.

Foto: Guliverimage/AP

"Sredi noči, ob treh ali štirih zjutraj, so nas odpeljali v neko sobo in nas začeli pregledovati," je povedala v videointervjuju za New York Times in dodala, da pregledov niso izvajali zdravniki, ampak "člani osebja internata, ki so nas prisilili, da ležemo na mizo, nato pa so v nas porivali prste".

"Ne vem, kaj so počeli, zagotovo pa niso bili zdravniki," je nadaljevala s tresočim glasom, "te dogodke sem za več let izbrisala iz spomina, zdaj pa so se začeli vračati. In zdaj, ko na to gledam kot odrasla oseba, vem, da je šlo za spolno zlorabo."

Foto: Guliverimage/Imago Lifestyle

Leta 2020, ko je prvič spregovorila o dogajanju v internatu, je pojasnila tudi, da za to ni mogla povedati staršem. "Z njima sem govorila na vsaka dva, mogoče tri mesece," je dejala, "odrezali so nas od sveta. In če sem jima poskušala povedati, so mi iztrgali telefon iz rok, trgali so tudi moja pisma. 'Nihče ti ne bo verjel,' so nam govorili, staršem pa so trdili, da otroci lažejo. Nihče ni vedel, kaj se tam dogaja."

Paris Hilton se zdaj z drugimi žrtvami zlorab v tem in drugih internatih zavzema za to, da bi zvezne oblasti ukrepale proti njim in nad tovrstnimi ustanovami uvedle strožji nadzor.

