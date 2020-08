Paris Hilton spregovorila o zlorabah, ki jih je doživela v internatu #video

Paris Hilton, dedinja mednarodne hotelske verige Hilton, je kot najstnica, pa tudi v poznejših mladostniških letih, veljala za divjo žurerko, ki je s svojimi eskapadami vzbujala pozornost ter medije zalagala s priložnostmi za sočne naslove in žgečkljive fotografije.

Prav zato sta jo starša Rick in Kathy Hilton pri 17 letih poslala v internat Provo Canyon School v zvezni državi Utah, v katerem so se specializirali za izobraževanje in vzgojo "težavnih mladostnikov". Njihovi vzgojni prijemi pa so bili precej sporni, trdi zdaj 39-letna Paris.

V dokumentarnem filmu This Is Paris, ki bo premierno predvajan 14. septembra na njenem kanalu na YouTubu, bo prvič spregovorila o "grozljivih zlorabah", ki naj bi jih doživljala v tem internatu.

Divja najstnica, ki je niso mogli ukrotiti

Kot najstnica je s starši, mlajšo sestro Nicky ter mlajšima bratoma Barronom in Conradom živela v slovitem newyorškem hotelu Waldorf Astoria, ki je del družinske hotelske verige. Mlada Paris je bila divja najstnica, na skrivaj je odhajala na nočne zabave, starši pa je nikakor niso mogli ukrotiti.

"Tako preprosto sem se lahko izmuznila in odšla v klube ter na zabave," je povedala za revijo People, "moji starši so bili zelo strogi, jaz pa sem se jim upirala. Za kazen so mi vzeli mobilni telefon in kreditno kartico, a to ni zaleglo. Še vedno sem ponoči odhajala ven."

"Neprestano mučenje"

Paris Hilton leta 1999, pol leta zatem, ko je zapustila internat Foto: Getty Images Nato je njenim staršem prekipelo, pošiljajo so jo v različne internate, kjer naj bi jo prevzgojili, nazadnje v Provo Canyon School, kjer je takrat 17-letna Paris ostala 11 mesecev. "Takoj, ko sem prispela tja, sem vedela, da bo tam huje kot kjerkoli drugje," je dedinja povedala za revijo People. Kot je razkrila, so se v šoli dnevno dogajale zlorabe.

"To naj bi bila šola, a izobraževanje sploh ni bilo bistveno," je dejala, "od trenutka, ko sem se zbudila, pa vse do takrat, ko šla spat, so kričali name. To je bilo neprestano mučenje."

"Osebje mi je govorilo grozne stvari, ves čas so me ustrahovali. Mislim, da so to počeli z namenom, da nas zlomijo," je povedala in dodala: "Bili so tudi fizično nasilni, tepli in davili so nas. Hoteli so nas tako prestrašiti, da bi bili povsem ubogljivi."

V dokumentarcu o dogajanju v tem internatu spregovorijo tudi drugi, ki so ga obiskovali. Med drugim govorijo o tem, da so jim vsiljevali različne tablete in jih za kazen privezovali na postelje.

Starše so prepričevali, da otroci lažejo

O dogajanju v internatu ni mogla povedati staršem, trdi Hiltonova. "Z njima sem govorila na vsaka dva, mogoče tri mesece," je dejala, "odrezali so nas od sveta. In če sem jima poskušala povedati, so mi iztrgali telefon iz rok, trgali so tudi moja pisma. 'Nihče ti ne bo verjel,' so nam govorili, staršem pa so trdili, da otroci lažejo. Nihče ni vedel, kaj se tam dogaja."

Ko je leta 1999 dopolnila 18 let, je Hiltonova zapustila internat in se vrnila v New York, a je o vsem, kar je doživela, molčala. "Bila sem tako hvaležna, da sem lahko odšla, da tega nisem hotela omenjati. Resnico sem dolgo skrivala," je povedala za revijo People, "a sem zdaj ponosna na to, kako močna ženska sem postala. Ljudje morda mislijo, da sem vse v življenju dobila na pladnju, zato hočem svetu pokazati, kdo sem v resnici."

Iz internata, kjer naj bi se dogajale zlorabe, pa so medtem za revijo sporočili le, da ima šola od leta 2000 nove lastnike, zato obtožb o čemerkoli, kar naj bi se dogajalo pred tem, ne morejo komentirati.

