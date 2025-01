"Med spremljanjem novic sem bila v šoku, nisem mogla dojeti. Zdaj, ko stojim tukaj in vidim na lastne oči, se počutim, kot da se je moje srce razpočilo na milijon delcev," je na družbenem omrežju X zapisala Paris Hilton in objavila posnetek iz pogorišča, kjer je nekdaj stala njena hiša.

Številni Hollywoodski zvezdniki so v katastrofalnih požarih, ki še vedno divjajo v Los Angelesu, izgubili svoja domovanja. Med njimi je tudi ameriška starleta Paris Hilton. Njena hiša v Malibuju, kjer je živela z možem, sinom in hčerko, je pogorela do tal.

Na družbenem omrežju X je objavila posnetek, ko se je sprehodila po pogorišču družinskega domovanja. Foto: Reuters

"Tukaj nismo le živeli, tukaj smo sanjali, se smejali in kot družina ustvarjali najlepše spomine. Tukaj so male Phoenixove rokice ustvarjale risbe, ki jih bom cenila za vedno. Tukaj sta ljubezen in življenje zapolnila vsak kotiček. Vse to se je spremenilo v pepel. Tega se ne da opisati z besedami," je zapisala Hilton.

A to ni le njena zgodba, ampak zgodba mnogih družin, ki so v požarih izgubile streho nad glavo. "Mnogi so izgubili vse. To niso samo stene in streha, tam so spomini, ki so hišo spremenili v dom."

Kot pravi, se zaveda, kako srečna je lahko, da je na varnem, da je na varnem njena družina in hišni ljubljenčki. "Hvaležna sem za vse, kar imam. Nadvse sem hvaležna gasilcem, reševalcem in prostovoljcem, ki so svoja življenja tvegali za druge," je ob posnetku zapisala 43-letnica.

Zahvalila se je vsem, ki so v teh težkih časih pošiljali svojo ljubezen in pozitivno energijo ljudem, ki so ostali brez vsega. "Vsi, ki se prebijate skozi to bolečine, vedite, da v tem niste sami. Vsi smo v tem. A to bomo na novo zgradili, rane se bodo zacelile in močnejši bomo kot kdajkoli prej."