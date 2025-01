Kaotične razmere v Los Angelesu: 5 mrtvih, ponoči izbruhnil požar še na Hollywood Hills

"Število žrtev zaradi gozdnih požarov, ki divjajo okoli Los Angelesa, se je povzpelo na najmanj pet in bi lahko bilo še višje," je za KNX News Radio povedal šerif okrožja Los Angeles Robert Luna.

Močni orkanski vetrovi ovirajo gašenje in dodatno podžigajo požare, ki gorijo neprekinjeno, odkar so izbruhnili. "Imamo opravka z zgodovinsko naravno katastrofo," je na novinarski konferenci dejal Kevin McGowan, direktor upravljanja v izrednih razmerah v okrožju Los Angeles.

Hollywood Foto: Reuters

This was a fantastic water drop in the Hollywood Hills Sunset Fire from one of the aerial firefighting planes.



— Art Candee 🍿🥤 (@ArtCandee) January 9, 2025

Najnovejši požar je zajel vrh slovitega Hollywood Hillsa, zaradi česar so že evakuirali prebivalce, "ljudje v bližini pa naj se pripravijo na odhod," je povedal načelnik losangeleških gasilcev Erik Scott.

🚨 BREAKING: New fire just exploded in Hollywood Hills



That’s 5 major wild fires in Los Angeles in 36 hours



10s of 1000s of acres burned, 100,000 people displaced, 5 dead, dozens injured, countless wildlife and helpless animals killed.



— Lauren Lee (@sheislaurenlee) January 9, 2025

Kaotične razmere

"Razmere so kaotične," je dogajanje za CNN opisal Scott Dill, ki je po ukazu za evakuacijo pred požarom bežal iz Hollywood Hillsa.

"Promet je oviran z gasilskimi vozili, policijskimi vozili in ljudmi, ki poskušajo zapustiti območje," je dejal. Videoposnetki, ki jih je posnel na Sunset Boulevard, prikazujejo kolone vozil, ki zapuščajo območje, medtem ko reševalci hitijo na prizorišče. Na drugih posnetkih, ki jih je delil Dill, je mogoče videti ogenj, ki osvetljuje nočno nebo. Dill, ki je zatočišče našel pri prijatelju, je še povedal, da so se on in bližnji sosedje evakuirali še preden so prejeli opozorila na telefonih. "Videli smo plamene in dim iz naše zgradbe, helikopterje in letala, ki spuščajo vodo," je še opisal.

Najbolj uničujoč in največji od požarov, ki je izbruhnil v prestižni soseski Palisades med Malibujem in Santa Monico, je doslej uničil že okoli 1.000 zgradb in več kot 2.000 hektarjev površin. Sosesko je zapustilo okoli 37.000 ljudi.

Drugi ogromen požar, ki divja po okrožju Altadena, se je razširil že na okoli 1.000 hektarjev površin. "To je preprosto nadrealističen prizor," je s prizorišča poročal novinar CNN Anderson Cooper. Ogenj zdaj ogroža približno 13.000 zgradb.

Na območju Los Angelesa je trenutno aktivnih vsaj pet požarov. Poleg požarov v soseski Pacific Palisades in Altadeni znova gori tudi v Sylmarju in na območju parka Woodley ter med zadnjimi še v Hollywood hillsu.