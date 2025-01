Po besedah načelnika losangeleških gasilcev Anthonyja Marrona sta v požaru, ki divja v okrožju Altadena, življenje izgubili dve osebi, več pa je poškodovanih. Natančen vzrok smrti dvojice še ni znan. Požar se še vedno širi in trenutno zajema dobrih 900 hektarjev površin, je dejal Marrone.

Okoli 700 gasilcem gašenje požara v Altadeni otežujeta težko dostopen teren in močan veter. Med gašenjem je bil en gasilec poškodovan, je po navedbah britanskega BBC še povedal Marrone. Omenjeni požar je doslej uničil več kot sto objektov, iz Altadene, Pasadene in drugih naselij v okolici pa so doslej evakuirali približno 32.500 ljudi. Za več kot 38 tisoč ljudi velja opozorilo pred evakuacijo.

Medtem so ognjeni zublji v prestižni soseski Pacific Palisades, kjer divja največji od požarov, po trenutnih ocenah uničili približno tisoč objektov in nekaj več kot dva tisoč hektarjev površin. Sosesko je po odreditvi evakuacije doslej zapustilo okoli 37 tisoč ljudi.

I just left the hellscape formerly know as Pacific Palisades where I’ve lived for 26 years. I’m mad at what I saw. Our politicians have failed us. Unprepared, unimaginative, understaffed, now overwhelmed. Heads must roll for this disaster. I personally saw 100+ homes fully… pic.twitter.com/8txvSJEZXd