Pretresljiv posnetek: ostali so ujeti v hiši, ki so jo obkolili ognjeni zublji #video

V Los Angelesu veljajo izredne razmere. V enem najbolj poseljenih okrožij v ZDA divjajo trije požari, ljudje množično zapuščajo svoje domove in pred ognjem bežijo za svoje življenje.

Zgoraj si lahko ogledate pretresljiv posnetek, kako so moška in njun pes ostali ujeti v svojem domu, ki so ga obkolili ognjeni zublji. V zadnjem trenutku jim jih je uspelo evakuirati.

Na območju požarov so do zdaj evakuirali več kot 50 tisoč ljudi, ognjeni zublji po trenutni oceni tamkajšnje uprave za gozdove ogrožajo skoraj 21 tisoč objektov.

Meteorolog Nacionalnega meteorološkega centra Ariel Cohen je ljudi pozval, naj poziv za evakuacijo jemljejo resno, saj je od tega lahko odvisno njihovo življenje.

"Vsi morate biti pozorni, morate biti pripravljeni, morate načrtovati vnaprej. Če vas pozovejo k evakuaciji, to vzemite resno. Od tega je odvisno vaše življenje," je v čustvenem pogovoru za CNN povedal Cohen.