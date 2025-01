Po Pacific Palisades, prestižnem predelu Los Angelesa, pustošijo ognjeni zublji, požirajo hiše in grozijo prebivalstvu. Več deset tisoč ljudi so že evakuirali, medtem ko divjanju požara ni videti konca. Ogenj je zajel že ogromno prestižnih domovanj na tem območju, kjer živi tudi veliko hollywoodskih zvezdnikov.

Med njimi je denimo Ben Affleck, ki je luksuzno vilo v Pacific Palisades kupil julija lani, potem ko sta se razšla z Jennifer Lopez. Za 570 kvadratnih metrov veliko domovanje je odštel okoli 20 milijonov evrov, od takrat pa je vanjo vložil še več, saj se je lotil prenove.

Paparaci so Afflecka ujeli v avtomobilu, ko je zgroženo opazoval uničujoči požar. Foto: Profimedia

Foto: Profimedia

V Pacific Palisades živi tudi igralski par Tom Hanks in Rita Wilson, zakonca sta svoje razkošno domovanje tam kupila leta 2010. Marca 2023 se je na to območje priselil igralec Miles Teller, zvezdnik filma Top Gun: Maverick, ki je z ženo manekenko Keleigh Sperry kupil 600 kvadratnih metrov veliko vilo.

Razkošna vila Toma Hanksa in Rite Wilson v Pacific Palisades Foto: Profimedia

Eden najbolj znanih prebivalcev Pacific Palisades je igralec Eugene Levy, zvezdnik Ameriške pite in serije Schitt's Creek. V tej premožni soseski z ženo Deborah Devine živi že od leta 2006 in so ga razglasili kar za tamkajšnjega častnega župana. Lastnik vile v Pacific Palisades je tudi igralec Bradley Cooper, kupil jo je leta 2009, domovanje na tem območju pa ima tudi igralka Jennifer Aniston.

Eugene Levy je prebivalec Pacific Palisades že od leta 2006. Foto: Guliverimage

Vse hujšo situacijo s požarom je medtem na družbenih omrežjih vestno beležil igralec James Woods, ki je snemal in objavljal posnetke, ki se bližajo njegovemu domovanju. Pozneje je sporočil, da je območje varno zapustil, ter pohvalil losangeleške gasilce in policiste, da dajejo vse od sebe, da bi pomagali ljudem.

Two houses from us… pic.twitter.com/5lx6kMqdmN — James Woods (@RealJamesWoods) January 7, 2025

Aktivno pa se je v reševanje situacije vključil igralec Steve Guttenberg, ki se ga spomnimo iz filmov Policijska akademija. Po poročanju ameriških medijev je gasilcem pomagal pri umikanju avtomobilov, ki so jih ljudje med begom pred požarom pustili na cesti in so ovirali dostop gasilskih vozil.