Obsežen požar v Los Angelesu: gorijo prestižne soseske, evakuirali 30 tisoč ljudi

Zaradi ekstremnih požarnih razmer in sunkovitega vetra za večji del okrožja Los Angelesa najmanj do četrtka velja najvišje opozorilo, ki ga je izdala Nacionalna meteorološka služba. V prestižnem delu Los Angelesa je v torek divjal gozdni požar, ki je uničil domove in povzročil prometne zastoje, saj se je pod ogromnimi oblaki dima, ki so prekrivali večji del mesta, evakuiralo trideset tisoč ljudi.

V torek je zagorelo v soseski Pacific Palisades med Santa Monico in Malibujem, so sporočili uradniki, potem ko so že izdali opozorilo za izjemno nevarnost požara zaradi močnih vetrov, ki so se pojavili po dolgi suši. Uničeno je že okoli 1.200 hektarjev veliko območje, ogenj ogroža okoli 1.300 stavb.

Priče so poročale o velikem številu gorečih hiš, v katerih so skoraj povsem zgoreli njihovi avtomobili, ko so bežali iz hribov kanjona Topanga, saj se je ogenj od tam razširil proti Tihemu oceanu.

Nacionalna meteorološka služba je pred požarom izdala najvišje opozorilo za ekstremne požarne razmere za večji del okrožja Los Angeles od torka do četrtka in napovedala močne sunke vetra do 160 kilometrov na uro. V kombinaciji z nizko vlažnostjo in suho vegetacijo zaradi pomanjkanja dežja so bile razmere izjemno nevarne.