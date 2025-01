V grozovitih požarih , ki so zajeli območje Los Angelesa v Kaliforniji, so svoje domove izgubili številni zvezdniki. V celoti je pogorel dom Paris Hilton, pa tudi igralcev Anne Faris, Milesa Tellerja, Anthonyja Hopkinsa ter Adama Brodyja in Leighton Meester. Posnetek njunega pogorelega doma si oglejte zgoraj.

Zaradi ognjenih zubljev je življenje izgubilo pet ljudi, več oseb je poškodovanih. Evakuirali so več kot sto tisoč ljudi, gašenje pa ovirajo močni orkanski vetrovi, zaradi katerih se območje požarov širi. Aktivnih jih je vsaj pet – poleg največjega v soseski Pacific Palisades gori tudi v Sylmarju in na območju parka Woodley, zagorel pa je tudi slavni Hollywood Hills.

Uničenih je več sto domov, med drugim tudi številnih hollywoodskih zvezdnikov.

Spremljala televizijski prenos v živo

Potem ko je požar dosegel sosesko Malibu, je v celoti zagorel 8,4-milijonski dom Paris Hilton. Ta se je oglasila na družbenem omrežju Instagram in zapisala, da je bila "zlomljena in brez besed", ko je v televizijskem prenosu v živo spremljala, kako njena hiša "gori do tal". "Tega ne bi smel doživeti nihče, razdejanje je neprecenljivo," je še dejala in dodala, da so njena družina in hišni ljubljenčki na varnem.

Zgorelo je tudi posestvo igralcev Adama Brodyja in Leighton Meester v Los Angelesu, ocenjeno na 6,5 milijona dolarjev (6,31 milijona evrov).

Foto: Profimedia

Dom Anthonyja Hopkinsa v Pacific Palisades se je spremenil v kup ruševin. Fotografije razkrivajo, da je hiša oskarjevca popolnoma pogorela.

Foto: Profimedia

Zvezdnik Top Guna Miles Teller in njegova žena Keleigh Teller sta zaradi požara izgubila sanjski dom, ki sta ga kupila za 7,5 milijona dolarjev (7,28 milijona evrov). Njuno domovanje je zgorelo do tal, ostali so le temelji, ognjeni zublji pa so uničili tudi enega od njegovih avtomobilov.

Foto: Profimedia

Med hollywoodskimi zvezdniki, ki so izgubili svoje domove, je tudi igralka Anna Faris. Nepremičnino v Pacific Palisades je kupila leta 2018 za 4,9 milijona dolarjev (4,76 milijona evrov).

Foto: Profimedia

Do tal je zgorelo tudi prestižno posestvo Johna Goodmana v Los Angelesu.

Foto: Profimedia

Poleg omenjenih je požar uničil tudi dom igralcev Eugenea Levyja, Jamesa Woodsa, Billyja Crystala, Camerona Mathisona, Cobie Smulders, Caryja Elwesa, televizijske voditeljice Ricki Lake, avtorice glasbenih uspešnic Diane Warren ter resničnostnih zvezdnikov Spencerja Pratta in Heidi Montag. Ogrožene pa so tudi nepremičnine Bena Afflecka, zakoncev Toma Hanksa in Rite Wilson, Bradleyja Cooperja, Jennifer Aniston ter pevke Fergie.

Preberite tudi: