Neverjetno: ognjeni zublji so se ustavili tik pred hišo Toma Hanksa #video

Tom Hanks in njegova žena Rita Wilson sta med zvezdniki, ki imajo svoje domovanje v losangeleški soseski Pacific Palisades, opustošeni v velikem požaru, ki divja že več dni.

Medtem ko je ogenj pogoltnil več tisoč domov in drugih zgradb na območju, pa je prizanesel njuni razkošni vili. Kot je mogoče videti na posnetkih, so se ognjeni zublji ustavili tik pred njunim posestvom.

Požari, ki gorijo na področju Los Angelesa, so že do zdaj povzročili škodo, kakršne v tem mestu še niso doživeli, skupno so opustošili že več deset tisoč hektarjev in v pepel spremenili cele četrti.

