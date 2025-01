Grozljive razsežnosti požarov. Ljudje plenijo po soseskah, na pomoč tudi vojska. #video

Požar Hurst, ki gori od torka, je po podatkih kalifornijskega ministrstva za gozdarstvo in protipožarno zaščito zdaj omejen za več kot tretjino, kar je precej bolje v primerjavi z desetodstotno omejitvijo v četrtek zvečer.

Urad guvernerja Kalifornije Gavina Newsoma je prebivalce v četrtkovi objavi na družbenih omrežjih pozval, naj ostanejo varni. "Prebivalcem, ki se vračajo na svoje domove, svetujemo, naj bodo zelo previdni in NE pijejo vode, dokler ne dobijo navodil," je zapisano v objavi na družbenem omrežju X.

Po podatkih spletne strani Cal Fire je bilo stanje večjih požarov v četrtek zvečer sledeče:

požar Palisades: obsega vsaj 19.978 hektarjev, omejenih je 6 odstotkov požarov

požar Eato: vsaj 13.690 hektarjev, omejenih 0 odstotkov

požar Hurst: najmanj 771 hektarjev, omejenih 37 odstotkov

požar Lidia: najmanj 348 hektarjev, omejenih 60 odstotkov

požar Kenneth: vsaj 960 hektarjev, omejenih 0 odstotkov

Požar Kenneth:

Pacific Palisades Foto: Reuters Pacific Palisades Foto: Reuters

Na satelitskih posnetkih, ki prikazujejo razsežnosti požarov v Los Angelesu, se vidi, da je požar Palisades uničil praktično vse do oceana. Na fotografijah so za boljšo vidljivost sicer spremenjene barve. Vse, kar je obarvano z rdečo, prikazuje vegetacijo, ki je še ostala po požaru.

Planet’s Crisis Response Program - SkySat satellite imagery (including near-infrared) to support response efforts for the devastating Palisades Fire in Los Angeles. pic.twitter.com/bG4XPhiPcD — Rahul Shah (@rahul_geo) January 9, 2025

Požar v soseski Pacific Palisades, ki je le v manjši meri pod nadzorom, je doslej uničil več kot 5.300 stavb in več kot 8.000 hektarjev površin.

Takšno je opustošenje v Pacific Palisades:

Požar na območju soseske Altadena pa je zaenkrat uničil od 4.000 do 5.000 stavb in 5.700 hektarjev površin. Aktivni so še trije drugi požari v mestu, med katerimi je eden izbruhnil v četrtek.

Skoraj vse zgradbe severno od Sunset Boulevard so v tem mestu zgorele do tal. Enako velja za zgradbe in domove okoli šole Marquez Charter, ki je prav tako uničena.

Eaton Foto: Reuters

S policije so v četrtek še sporočili, da so pridržali moškega, ki naj bi skušal podtakniti požar na območju Woodland Hills, severno od največjega požara pri soseski Pacific Palisades.

Plenijo po zapuščenih soseskah

Na območju pa težave ne povzročajo le požari, saj so začeli ljudje tudi pleniti po zapuščenih soseskah. Tako so zaenkrat v povezavi s tem pridržali 20 ljudi. Na pomoč policiji je priskočila tudi kalifornijska nacionalna garda, ki deluje pod okriljem vojske.

Preventivno za prizadeta območja načrtujejo policijsko uro, da bi s tem omejili plenjenje.

Ljudje se ponekod že vračajo domov, a od njih marsikje ni ostalo več nič:

Ameriški predsednik Joe Biden je medtem zagotovil dodatna zvezna sredstva in vire za pomoč Kaliforniji pri spopadanju z najbolj uničujočim požarom v zgodovini te zvezne države, po poročanju STA navaja francoska tiskovna agencija AFP.