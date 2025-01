Hrvatica v Los Angelesu: Mesto je izbrisano z zemljevida. Vse je pogorelo.

"Osebno še nisem doživela česa takega, požara takšnih razsežnosti tako blizu svojega doma. Za zdaj sem v redu, ni se mi bilo treba evakuirati, čeprav je kazalo na to, da bom morala zapustiti svoj dom. Živim zelo blizu Hollywoodskih gričev in požar sem spremljala s svojega balkona. Bilo je strašljivo," pripoveduje 73-letna Stanka Perić, ki je v Los Angeles prišla pred 47 leti.

Kar mi spremljamo v medijih in na družbenih omrežjih, se dogaja pred očmi 73-letne Stanke Perić, ki živi v Zahodnem Hollywoodu. Prejšnjo noč ni zatisnila očesa in verjetno še nekaj noči ne bo spala mirno.

Požar je videla s svojega balkona, bil je le slabe tri kilometre stran in tudi sama se je že pripravljala na odhod. "Ljudje so odhajali, zato sem tudi sama začela pripravljati kovčke. Nisem vedela, kaj naj vzamem s seboj, razen dokumentov. V avtomobilu imam tudi komplet za nujne primere zaradi potresov, ki so tukaj pogosti," pripoveduje sogovornica.

Za zdaj ostaja doma, a ne ve, kaj bo prinesel naslednji dan

"S prijateljicami smo v stiku in ko veš, da je človek živ, je dovolj," pove Stanka Perić. Foto: osebni arhiv Na srečo se ji ni bilo treba evakuirati, a je v stalni pripravljenosti. Sosed ji je svetoval, naj avtomobil zapelje iz garaže, saj mogoče kasneje ne bo več časa za to.

"Za zdaj ne kaže, da se bom morala evakuirati, a je vse zelo nepredvidljivo. Veter se bo čez dan ali dva spet okrepil in ne vemo, kako bo v naslednjih dneh. Trenutno je tiho in upamo, da si bodo gasilci odpočili in se pripravili na morebitne nove požare," pove Perić, ki za zdaj ostaja v svojem domu.

Ko čakaš, da se nekaj zgodi

So pa morale domove zapustiti njene prijateljice, ki živijo na območju Pacific Palisades, kjer še vedno divjajo požari. "Domovi nekaterih izmed njih so pogoreli, mesto Pacific Palisades je izbrisano z zemljevida. Ničesar več ni, do obale je vse pogorelo. Obnova bo verjetno trajala več let," pravi sogovornica.

Živijo v strahu in čakajo, kaj bo. Preživela je močan potres, a kot pravi, takrat veš, da bo enkrat mimo. "Zdaj pa čakamo, da se bo nekaj zgodilo. Grozljivo je in opustošenje je ogromno."

Los Angeles je postal njen dom

Kljub slabemu začetku leta, ko se Los Angeles sooča z zgodovinsko katastrofo, poskuša ostati pozitivna. A zaveda se, da mesto ne bo nikoli več enako. Perić je v Los Angeles prišla leta 1978 kot študentka, a ker ji je bilo mesto všeč, se je odločila, da ostane. Dela kot osebna kuharica in pomočnica. Do pokoja ji je ostalo še kakšno leto ali dve in takrat se bo vrnila na Hrvaško. V teh 47 letih je Los Angeles postal njen dom in prizna, da ji bo ob odhodu hudo.