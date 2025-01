V Dallasu so si oddahnili, groza v mestu angelov, dom izgubil tudi trener Lakersov

V košarkarski ligi NBA bodo v noči na petek odigrali sedem tekem. Morali bi jih osem, a je bila tista med LA Lakers in Charlotte Hornets zaradi požara, ki divja po mestu angelov in je na desettisoče meščanov prisilil v evakuacijo, prestavljena. V težavah so se znašli mnogi zvezdniki lige NBA, brez družinske hiše je ostal tudi trener Lakersov JJ Redick. Dallas je brez Luke Dončića in Kyrieja Irvinga s 117:111 premagal Portland Trail Blazers, prvič v tej sezoni pa se je zgodilo, da je ekipa iz Teksasa dobila dve zaporedni tekmi brez Irvinga in Dončića, ki je na drugem vmesnem glasovanju za tekmo zvezd All-Star osmi na zahodu in tretji med branilci.

Zaradi slabih vremenskih pogojev so košarkarji Dallasa in Portlanda na parket stopili uro prej, kot je bilo najprej predvideno. Jason Kidd si je pred srečanjem oddahnil, saj je zeleno luč za nastop dobil Daniel Gafford, vse bližje vrnitvi na parket pa je tudi Kyrie Irving. "Izgleda zelo dobro, tudi mentalno kot fizično je v zelo dobrem položaju. Mislim, da bo kmalu znova treniral, potem pa bomo videli, kako se bo odzval njegov hrbet," je pred srečanjem dejal Kidd, ki je z ekipo iz Teksasa prvič po 21. in 23. decembru dobil dve zaporedni tekmi, sploh prvič v tej sezoni pa se je zgodilo, da je ekipa dobila dve zaporedni tekmi brez Luke Dončića, ki je sicer izpustil že osmo zaporedno tekmo, in Irvinga. Dallas je na četrtem in skupno zadnjem obračunu proti Portlandu vknjižil še tretjo zmago.

Gledalci v American Airlines areni so spremljali počasen začetek, Dallas je v prvih štirih minutah in pol skozi obroč spravil le eno žogo, a je na drugi strani težave v napadu nekoliko blažil vsaj z dobro obrambo. Portland je prvo četrtino dobil z 28:20, nato pa je drugi del srečanja z dvema trojkama odprl Jaden Hardy, a so gostje nato po zaslugi delnega izida 10:1 na glavni odmor odnesli prednost z 58:53. Srečanje sta nato ekipi še naprej igrali v valovih, na srečo Dallasa je njihov trenutek nastopil v končnici tekme, v kateri so z delnim izidom 16:0 tekmo nagnili v svojo smer.

P. J. Washington je v končnici izid poravnal na 109:109. Foto: Reuters

Odločilen delni niz 16:0

Dobre štiri minute in pol pred koncem je Portland še vodil s 109:99, nato pa je zgrešil naslednjih šest poskusov iz igre in izgubil dve žogi. 2:26 pred koncem je P. J. Washington zadel oba prosta meta, po katerih je Dallas izenačil na 109:109, nato pa je dodal še trojko. Za nameček je nato koš ob osebni napaki dosegel še Quentin Grimes, ki je s tremi točkami v enem napadu sklenil niz Mavsov za vodstvo s 115:109 in srečanje je bilo odločeno.

Dallas je na koncu Portland v raketi nadigral z 58:38, boljši so bili tudi v skoku (53:43), zadeli so 27 izmed 30 prostih metov. Hardy je iz klopi zablestel z najboljšo predstavo v sezoni, dosegel je 25 točk, Washington je dodal 23 točk in 14 skokov, z najboljšim strelskim izkupičkom sezone pa se lahko pohvali tudi Dereck Lively, ki je 21 točkam pristavil še 16 skokov, s čimer je izenačil svoj rekord kariere. Skupno je bilo pri Dallasu dvomestnih šest košarkarjev. 17 točk je dosegel Spencer Dinwiddie, štiri manj Grimes, Naji Marshall pa jih je prispeval enajst. Pri Portlandu sta Shaedon Sharpe in Anfernee Simons dosegla po 22 točk, dve manj je dodal Scoot Henderson.

Dallas je po 38 odigranih tekmah zdaj pri izkupičku 22-16, s katerim še naprej zaseda peto mesto na zahodu. Mavericks naslednja preizkušnja čaka v nedeljo, ko bodo v American Airlines centru ob 21. uri po slovenskem času gostovali Denver Nuggets.

Dončić osmi na zahodu in tretji med branilci Na drugem vmesnem glasovanju za tekmo zvezd lige NBA, ki bo sredi februarja v San Franciscu, sta v vodstvu še naprej Srb Nikola Jokić in Grk Giannis Antetokounmpo, slovenski as Luka Dončić, ki ne igra od božiča dalje, pa je v primerjavi s prejšnjim tednom izgubil eno mesto. Na zahodu je osmi po številu prejetih glasov oziroma tretji med branilci. Rezultati glasovanja na zahodu: The second WEST returns for NBA All Star 2025!



Who are you excited to see here?



Vote today with #NBAAllStar Voting presented by @ATT on the NBA App and https://t.co/Pqxh2EQ21u.



➡️: https://t.co/WoseqUjq4z pic.twitter.com/LxKhHLfGjq — NBA (@NBA) January 9, 2025 Glasovanje se bo zaključilo 20. januarja, vmesni izidi pa bodo objavljeni še 16. januarja. Začetni peterki bosta znani 23. januarja, preostali udeleženci tekme zvezd pa 30. januarja. Rezultati glasovanja na vzhodu: The second EAST returns for NBA All Star 2025!



Which name stands out to you?



Vote today with #NBAAllStar Voting presented by @ATT on the NBA App or https://t.co/Pqxh2EPubW.



➡️: https://t.co/WoseqUiSf1 pic.twitter.com/KTXj0E8To3 — NBA (@NBA) January 9, 2025 Glasovi navijačev predstavljajo eno polovico, glasovi košarkarjev in medijev pa preostalih 50 odstotkov.

Tekmo v Los Angelesu prestavili

Družina J. J. Redicka je v požaru izgubila dom v soseski Pacific Palisades. Foto: Reuters Naravna katastrofa, v kateri po Los Angelesu ob močnem vetru besnijo ognjeni zublji, je več deset tisoč meščanov prisilila k evakuaciji. Svoj dom je morala zapustiti tudi družina J. J. Redicka, trenerja Los Angeles Lakers, ki živi na območju Pacific Palisades, ta leži zahodno od središča mesta angelov in je utrpel hude posledice. "Tam ne živi le moja družina, ampak tudi družina moje žene ter družina moja sestre dvojčice. Evakuirali so vse. Zdaj je prestrašenih veliko ljudi, vključno z mojo družino," je v sredo dejal Redick. Gasilci žal niso mogli rešiti njegovega doma.

Hokejisti Los Angeles Kings, pri katerih opravlja vlogo kapetana Anže Kopitar, so dvoboj lige NHL proti Calgaryju, ki bi ga morali v noči na četrtek odigrati v dvorani Crypto.Arena, kjer nastopajo tudi Jezerniki, prestavili. Podobno usodo je doživela tudi košarkarska tekma LA Lakers - Charlotte.

We're with you, LA 💜 pic.twitter.com/PoROo4ycd9 — Los Angeles Lakers (@Lakers) January 9, 2025

V grozi, ki divja po Los Angelesu, je bilo uničenih veliko domov. Trener Golden Stata Steve Kerr je tako pomagal evakuirati svojo 90-letno mamo, Kawhi Leonard pa je izpustil dvoboj med LA Clippers in Denverjem, saj je odhitel na pomoč družini, ki živi v Los Angelesu.

Vodilni Cleveland je 12. zaporedno zmago ulovil doma proti Torontu s 132:16. Edini kanadski udeleženec v ligi NBA je izgubil kar 15 od zadnjih 16 tekem.

Liga NBA, 9. januar:

Lestvica: