V hokejski ligi NHL bi morali biti v sredo na delu Anže Kopitar in njegovi Los Angeles Kings. Na domačem ledu bi se morali za peto zaporedno zmago pomeriti s Calgaryjem, a so obračun zaradi velikih požarov , ki pustošijo na območju Los Angelesa, prestavili. Washington Capitals so po podaljšku premagali Vancouver, oba gola je dosegel Pierre-Luc Dubois, in ostajajo vodilni na vzhodu. Chicago je s 3:1 presenetil Colorado.

"Naša srca so z vso našo losangeleško skupnostjo," so Kings zapisali v izjavi. "Cenimo prizadevne gasilce, ki se marljivo trudijo omejiti požar in zaščititi našo skupnost. Cenimo podporo lige pri zagotavljanju varnosti naših navijačev, osebja in igralcev."

"Molite za Los Angeles," je ob tem na družbenem omrežju Instagram zapisal Kopitar.

Foto: Instagram

Po dveh dneh izrednega vetra so v sredo trije veliki požari divjali na območju Los Angelesa. Za najmanj 70 tisoč ljudi so odredili evakuacijo, uničenih pa je več kot tisoč zgradb.

Posledice požarov čutijo po vsem Los Angelesu. Foto: Reuters

Anže Kopitar in njegovi LA Kings so v zadnjem času v naletu, nazadnje so izgubili 22. decembra lani v Washingtonu, nato pa nanizali štiri zaporedne zmage proti Edmontonu (4:3 po podaljšku), Filadelfiji (5:4), New Jerseyju (3:0) in nazadnje Tampi (2:1).

Dubois v podaljšku z drugim golom za zmago Washingtona

V Washingtonu so Capitals gostili Vancouver in mu zadali tretji zaporedni poraz, zmagali so po podaljšku z 2:1. V začetku srečanja je po naletu zavrela kri, nekoliko so zapele tudi pesti. Med kaznovanimi se je znašel tudi Pierre-Luc Dubois, ki je ob koncu uvodne tretjine zadel za vodstvo domačih. Ko je že kazalo, da se bosta ekipi z 1:0 odpravili tudi na drugi odmor, so gostje izkoristili igralca več, Conor Garland je vendarle uspel premagati razpoloženega čuvaja mreže gostiteljev Logana Thompsona.

Pierre-Luc Dubois je ob zmagi nad Vancouvrom zadel dvakrat. Foto: Reuters

Do konca rednega dela se izid ni spremenil, sledil je podaljšek, v njem pa drugi gol Dubiosa in veselje Washingtona, pri katerem je Thompson zaustavil 30 strelov, njegovi soigralci pa so na gol tekmeca sprožili le 18 strelov. Kapetan Aleksander Ovečkin, ki lovi strelski rekord Wayna Gretzkyja, se ni vpisal med strelce ali podajalce.

Washington je z 58 točkami med najboljšimi ekipami lige, vodi na vzhodu, eno točko več je zbral le Vegas. Vancouver je osmi na zahodu.

Eno najskromnejših moštev tekmovanja Chicago Blackhawks se je na obračunu s Coloradom v sedmi minuti znašlo v zaostanku, a mu je do konca tretjine uspelo izenačiti. Frank Nazar je sredi srečanja zadel za vodstvo, Connor Bedard pa v 52. minuti postavil končnih 3:1 za ekipo iz vetrovnega mesta. Chicago ostaja zadnji, Colorado pa sedmi na zahodu.

Prvaki s Floride so pri Utahu zmago s 4:1 potrdili v zaključku tekme. Gostitelji so v 54. minuti znižali na 1:2, nato pa izenačenje iskali brez vratarja in s šestimi igralci v polju, kar so Panterji kaznovali z dvema zadetkoma v prazen gol in odpeljali dve točki. Švedski napadalec Jesper Boqvist se je podpisal pod dva gola, en plošček je poslal v prazen gol. Florida je četrta na vzhodu, Utah 11. na zahodu.

Liga NHL, 8. januar:

Lestvica: