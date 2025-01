Anže Kopitar in kralji lovijo četrto zapored, Ovečkin pa 872. gol

Anže Kopitar in njegovi Los Angeles Kings se bodo v nedeljo zjutraj po slovenskem času (3.00) na domačem ledu spopadli s Tampa Bay Lightning in poskušali priti še do četrte zaporedne zmage v ligi NHL. Pravkar pa so na delu Washington Capitals, ki gostijo letos neprepričljive New York Rangers. Ruski napadalec Aleksander Ovečkin nadaljuje lov za rekordom Wayna Gretzkyja.

Kopitarjevi LA Kings so v zadnjem času vroči, v zadnjih treh tekmah lige NHL so premagali Edmonton Ooilers (4:3 po podaljšku), Philadelphia Flyers (5:4) in nazadnje New Jersey Devils (3:0). Na lestvici zahodne konference z 49 točkami zasedajo četrto mesto. V noči na nedeljo po slovenskem času se bodo na domačem ledu spopadli s sedmo ekipo vzhodne konference Tampa Bay Lightning, ki v mesto angelov prihaja s popotnico dveh porazov proti Montrealu (2:5) in San Joseju (1:2).

Že ob 18. uri po našem času pa so v Washingtonu hokejisti Capitals palice prekrižali z New York Rangers. Washington je prvi na vzhodu, medtem ko so Ranger v tej sezoni neprepričljivi in so po 37 odigranih tekmah šele na 14. mestu. Ruski zvezdnik moštva Capitals Aleksander Ovečkin pa nadaljuje lov za rekordom slovitega Kanadčana Wayna Gretzkyja. Ta je v karieri zabil 894 golov v rednem delu sezone, Ovečkin se mu počasi približuje in je trenutno pri 871. zadetkih.

Liga NHL, 4. januar:

Lestvica:

