Osem golov pod zvezdnatim nebom Chicaga

Zadnji dan leta 2024 so v ligi NHL odigrali kar 13 tekem, največ zanimanja pa je požela tista na stadionu Wrigley Field v Chicagu, kjer je potekala tako imenovana "zimska klasika". Pod milim nebom so domači Blackhawks z 2:6 izgubili s St. Louis Blues.

Bejzbolsko moštvo Chicago Cubs je svoj stadion odstopilo hokejskim kolegom iz vetrovnega mesta, Blackhawks, trenutno najslabšemu moštvu lige NHL, ki je pri zgolj 26 točkah. Hokejisti Chicaga, ki jim letos ne gre prav veliko po načrtih, ne najdejo poti iz krize. Poraz so doživeli tudi na tej posebni tekmi, s 6:2 so jih premagali St. Louis Blues. Za Chicago je to peti zaporedni poraz, že 26. v sezoni (ob le 12 zmagah). Na zadnjih petih tekmah so dobili kar 27 golov in jih dali 12.

Los Angeles Kings z Anžetom Kopitarjem bodo naslednjo tekmo odigrali v noči na četrtek, ko bodo gostili New Jersey Devils.

