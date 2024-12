Anže Kopitar mož odločitve na zadnji tekmi leta

V hokejski ligi NHL so Anže Kopitar in njegovi Los Angeles Kings, dan po zmagi nad Edmonton Oilers (4:3 po podaljšku), na domačem ledu v dvorani Crypto.com ugnali še Philadelphia Flyers. Mož odločitve je bil prav slovenski as, ki je pri rezultatu 3:4 zabil dva zadetka in poskrbel za preobrat in zmago Kraljev s 5:4. Njegovo moštvo tako ostaja četrto v zahodni konferenci.

Los Angeles ima po 36 odigranih tekmah oziroma nekaj manj kot polovici rednega dela 47 točk. Eno več imajo z odigrano tekmo več Minnesota Wild, s po 53 pa sta na vrhu zahoda Vegas Golden Knights in Winnipeg Jets (tekma več).

Domači hokejisti iz mesta angelov proti skromni zasedbi iz Philadelphie niso posebej blesteli, čeprav so po golu Kevina Fiale v šesti minuti povedli. Sledila sta dva zadetka gostov prek Tysona Foersterja v deveti in Scotta Laughtona v 15. minuti, preden je Adrian Kempe postavil končni izid prve tretjine v 17. minuti.

Eden letošnjih najboljših novincev v ligi Matvej Mičkov je nato z golom za 3:2 vpisal svojo drugo točko na tekmi, na 4:2 pa je v 34. minuti povišal Joel Farabee. Znova so kralji še pred koncem tretjine dosegli gol, tokrat je bil za znižanje na 3:4 natančen Warren Foegele.

Lovi Kanea na četrtem mestu

Kralji so nato pritisnili in si v prvi polovici zadnje tretjine zagotovili zmago. Mož odločitve je bil 37-letni Hrušičan. Kopitar se je namreč najprej odlično znašel pred vrati v 47. minuti in plošček poslal za hrbet Alekseja Kolosova, dobri dve minuti kasneje pa je s preusmerjenim ploščkom postavil še končni izid dvoboja.

"Nismo kaj veliko spreminjali na zadnjih nekaj tekmah, če primerjamo prvo in zadnjo tretjino. Le nadaljevali smo svoj način igre, veliko delamo, garamo. Tokrat se je izšlo, medtem ko je dan prej trajalo nekaj dlje, ko smo izsilili podaljšek. Tudi danes smo pokazali karakter, odločnost in se vrnili," je po dvoboju, kot ga navaja LA Kings Insider, dejal Kopitar.

"Zavedali smo se, da dvoboja ni konec, ko pred zadnjo tretjino zaostajaš za gol. Ponavadi na takšnih tekmah naredi razliko igra s hokejistom več na ledu. Svoje kazni smo uspešno prestali ter dosegli gol v 'power-playu' za zmago," je še dodal kapetan kraljev.

Vrhunci dvoboja v Los Angelesu:

S tem je prekinil post treh tekem brez točke, z 39 točkami pa je še naprej najboljši posameznik zasedbe iz mesta angelov. Dosegel je 12 golov in 27 podaj. Slovenski as je sicer 206. v karieri sodeloval pri zmagovitem zadetku ekipe. Večkrat so svoj delež v to statistiko prispevali le Sidney Crosby (265), Aleksander Ovečkin (235), Jevgenij Malkin (225) in Patrick Kane (207).

Izkušeni 37-letni Hrušičan je za konec odgovoril še na vprašanje, kako lahko tudi v 19. sezoni med elito še naprej blesti. "Ne zdi se, da postajam kaj mlajši. Sezona se odvija kar dobro, ampak kot sem dejal, vse se začne in konča z ekipo. Trudimo se, delamo, zbiramo točke in smo v dobrem položaju," je še skromno pristavil.

Ovečkin zabil 870. gol

Na ostalih tekmah so hokejisti iz Las Vegasa s 3:0 ustavili Calgary Flames, medtem ko je zaušnico v Anaheimu prejela ekipa Edmontona in izgubila s 3:5. Dallas Stars so bili v gosteh s 5:1 boljši od Chicaga, Minnesota pa je doma izgubila proti Ottawi z 1:3.

Aleksander Ovečkin se bliža rekordu Waynea Gretzkyja. Foto: Reuters

Washington Capitals so kljub 870. golu Ovečkina izgubili pri Detroitu z 2:4. Dva gola za rdeča krila je dosegel Alex DeBrincat. Pittsburgh je bil s 3:2 boljši od NY Islanders, medtem ko je Montreal presenetil pri Tampi in jo premagal s 5:2. Buffalo je prav tako v gosteh slavil v St. Louisu s 4:2.

Kralji bodo naslednjič na delu v noči s prvega na drugi dan leta 2025 doma proti New Jersey Devils, vodilni ekipi vzhoda.

Liga NHL, 29. december:

Lestvica:

