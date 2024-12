Anže Kopitar in LA Kings proti divizijskim tekmecem, vrača se Ovečkin

Anže Kopitar in njegovi LA Kings se bodo že ob 22. uri na domačem ledu pomerili z Edmonton Oilers. Kralji so po dveh zaporednih porazih padli na tretje mesto v pacifiškimi diviziji, za točko so jih prehiteli prav Oiler, ki so dobili zadnje tri tekme. Letos se ekipi, ki sta se pomerili v prvem krogu končnice v prejšnji sezoni – s 4:1 so zmagali Oilers -, še nista srečali.

Aleksander Ovečkin se vrača na led. Foto: Guliverimage

Dobra novica pa prihaja iz Washingtona. V postavo Capitals se vsega 40 dni po zlomu noge vrača ruski superzvednik Aleksander Ovečkin, ki bo že v noči na nedeljo pri Toronto Maple Leafs nadaljeval lov za rekordom Wayna Gretzkyja. Legendarni kanadski hokejist je z 894 goli (v rednem delu tekmovanja) rekorder lige NHL, Ovečkin jih je do zdaj dosegel 868.

