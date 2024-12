Pester večer v ligi NHL. Winniger potrdil vodstvo, Kopitar počival. #video

Hokejisti Winnipega so ponoči v severnoameriški ligi NHL slavili na kanadskem derbiju v Torontu ter z zmago s 5:2 potrdili prvo mesto v ligi in v zahodni konferenci. Dve točki zaostajajo Vegas Knights, ki so s 3:1 ugnali Anaheim, na vzhodu pa so na čelu New Jersey Devils, ki so kar s 5:0 dobili sosedski derbi z New York Rangers. Junaka tekme v Torontu sta bila Mark Scheifele s tremi goli in podajo ter Kyle Connor, ki je ob dveh golih strelsko statistiko izboljšal še z dvema podajama.

V ligi NHL 24., 25. in 26. decembra ne igrajo, hokejisti, trenerji in ostalo osebje klubov bodo tako dobili proste praznične dneve. V košarkarski ligi NBA pa ni tako, saj so prosti samo na božični večer. Bodo pa tokrat v ZDA na 25. december dve tekmi odigrali tudi v ligi ameriškega nogometa NFL. Zgodba je še toliko odmevnejša, ker bosta v neposrednem prenosu na platformi Netflix (po celem svetu), kar pa je dokaz več, da bodo kmalu vsi športni prenosi samo še plačljivi. Netflix je že pridobil ekskluzivne pravice za prenos ženskih nogometnih prvenstev leta 2027 in 2031 za ameriški trg.

Tekma v Scotiabank Arena je bila odločena v zadnji tretjini, ko je Mark Scheifele v 44. in nato v 54. minuti zadel za 3:1 in 4:1, 21 sekund pred zadnjim piskom sirene pa je zadel še prazen tekmečev gol, ko je trener Toronta vratarja zamenjal s šestim igralcem na ledu.

Vrhunci dvoboja med Torontom in Winnipegom:

Na zahodu dve točki zaostaja ekipa iz Meke igralništva Las Vegasa. Končni izid 3:1 je v 56. minuti dosegel Keegan Kolesar, ki je bil tudi podajalec pri vodilnem golu Tannerja Pearsona v 20. minuti. V uvodu v zadnji del je izenačil Mason McTavish, vodstvo pa je vitezom spet priigral Tomas Hertl v 50. minuti. Zelo razpoložen je bil tudi domači vratar Adin Hill, ki je zbral kar 31 obramb.

Na vzhodu vodi New Jersey, ki je s 5:0 ugnal New York Rangers. Drugič v sezoni je dva gola na eni tekmi dosegel Jack Hughes, vratar Jacob Markström pa drugič zaporedoma ni dobil gola. Za New Jersey so zadeli še Timo Meier, Stefan Noesen in Dawson Mercer.

Kopitarji peti, pred njimi pa Minnesota

Los Angeles Kings z Anžetom Kopitarjem so v zahodni konferenci na petem mestu. Pred njimi je Minnesota, ki je ponoči s 4:3 ugnala Chicago in Edmonton Oilers, ki so tako kot kralji za božič dobili dodaten dan odmora. In po treh prazničnih dneh bo na velikem derbiju zahoda v Los Angelesu gostoval prav Edmonton.

V St. Paulu v Minnesoti je bil ključen gol Brocka Fabra v 43. minuti za vodstvo s 3:2. V 59. minuti je na prazen gol povišal Marcus Foligno. Pred tem sta za gostitelje zadela tudi Kiril Kaprizov in Jared Spurgeon.

Marcus Foligno je postavil končni rezultat na dvoboju v St. Paulu. Foto: Reuters

Skok na vrh lestvice je na zahodu zamudil Washington, ki ga je s 4:1 ugnal Boston. Tekmo sta v 53. in 57.minuti odločila Elias Lindholm in Charlie Coyle, ki sta poskrbela za vodstvo domačih s 3:1, Brad Marchand je v končnici zadel le še prazen gol.

Da je Washington padel v krizo, ni vidno le po dejstvu, da je imel na zadnjih šestih tekmah le 50-odstotni izkupiček. Ekipa je danes na nasprotna vrata sprožila vsega 11 strelov.

Presenetljiv poraz je doživela tudi vodilna ekipa atlantske skupine Florida, ki je z 0:4 na domačem ledu izgubila s Tampa Bay Lightning. Nikita Kučerov, Jake Guentzel in Mitchell Chaffee so bili "strele, ki so udarile" v prvi tretjini, Brandon Hagel je za peto zmago na zadnjih šestih tekmah zadel prazen nasprotni gol. Izkazal se je tudi vratar Tampe Jonas Johansson s kar 36 obrambami.

Crosby ujel Lemieuxa

Sidney Crosby je izenačil klubski rekord Maria Lemieuxa. Foto: Reuters Pittsburgh je s 7:3 ugnal Philadelphio. Legendarni Sidney Crosby je na tekmi dosegel gol in kar tri podaje in prav s podajami je izenačil klubski rekord še enega zdaj že nekdanjega asa lige Maria Lemieuxa. Oba sta jih v karieri zbrala po 1033, kar ju na večni lestvici lige NHL uvršča na 12. mesto.

Skupaj je bilo na sporedu kar 13 tekem. Dylan Holloway je dosegel tri gole za zmago St. Louisa v Detroitu s 4:0. Columbus je s 5:4 ugnal Montreal, tekmo pa je šele dobri dve minuti pred koncem odločil Kiril Marčenko. Buffalo je kar s 4:1 slavil pri New York Islanders. Jiri Kulich je za zmago dosegel dva gola, Rasmus Dahlin pa je k prvi zmagi po 23. novembru prispeval štiri podaje.

Nashville je v zadnji tretjini proti Carolini povedel s 4:0 in na koncu zmagal s 5:2. Dvakrat je zadel Jonathan Marchessault. Vancouver je tesno s 4:3 odpravil San Jose. Junak domače zmage je bil Elias Pettersson, ki je v 48. minuti v razmaku 44 sekund zadel za 3:1 in 4:1. Dallas je v Salt Lake Cityju slavil s 3:2.

Anže Kopitar in LA Kings bodo celo pet dni brez tekem, igrajo šele v soboto ob 22.00. Foto: Reuters

Liga NHL, 23. december:

Lestvica: