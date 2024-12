Kopitar in kralji že ob 19.30 v Nashvillu

Anže Kopitar in njegovi Los Angeles Kings se bodo v sobotni matineji hokejske lige NHL že ob 19.30 zvečer po našem času v gosteh pomerili z najslabšo ekipo zahodne konference Nashville Predators. Kralji lovijo 20. zmago v sezoni, na računu imajo trenutno tudi 13 porazov in zasedajo četrto mesto na zahodu.

LA Kings so v zadnjih petih tekmah lige NHL zabeležili dva poraza in tri zmage, zadnjo v petek zjutraj po slovenskem času, ko so kar s 7:2 odpravili Philadelphia Flyers. Že danes zvečer, ob 19.30 po slovenskem času se bodo v Nashvillu spopadli s Predators. Ti so z devetimi zmagami in 24 porazi trenutno najslabša ekipa lige, so pa nazadnje močno namučili Pittsburgh Penguins, ki jih je premagal šele po podaljšku s 5:4.

Liga NHL, 21. december:

Lestvica:

