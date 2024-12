Šport na TV ne bo več zastonj, prihaja še na Netflix

Patricka Mahomesa in njegove Kansas City Chiefs bo v sredo možno v živo spremljati na Netflixu, ko se bodo pomerili s Pittsburgh Steelers. Foto: Reuters Širitev trga športnih prenosov ni nujno dobra novica za navijače, saj se trg vse bolj drobi. Posledično je vse težje slediti kdo, kaj in kdaj prenaša športne dogodke, obenem pa se povečuje število naročnin, ki jih navijači potrebujejo, če želijo nadaljevati spremljanje svojih najljubših športov. Prej ali slej bo očitno potrebno za večino športnih prenosov še dodatne plačevati. Strokovnjaki ocenjujejo, da bo trend, vsaj v odnosu do največjih športnih dogodkov, šel prav v smer, ki se nakazuje z vstopom Netflixa na področje neposrednih prenosov. Globalni športni dogodki in blagovne znamke bodo tržili na globalnem trgu in obe tekmi NFL sta le prvi test.

Še marca letos je menedžer Netflixa, Gabe Spitzer, izključil možnost nakupa pravic za prenos NFL tekem. "Še vedno nismo na trgu prodaje televizijskih pravic. Osredotočeni smo na ustvarjanje odličnih dram z velikimi zgodbami v ozadju," je za časnik Süddeutsche Zeitung dejal Spitzer. A po devetih mesecih so se razmere spremenile. Konec tedna pa je prišla tudi potrditev Mednarodne nogometne zveze (FIFA), da je Netflix pridobil ekskluzivne pravice za prenos ženskih nogometnih prvenstev leta 2027 in 2031 za ameriški trg. "To je nov mejnik na področju medijskih pravic v športu," je ob podpisu pogodbe dejal predsednik Fife, Gianni Infantino, ki je izrazil upanje na dolgoročno sodelovanje.

Netflix na trgu ni osamljen. Apple si je prvi zagotovil desetletno pogodbo za prenos ameriške nogometne lige MLS na Apple TV+, za katere je odštel 2,5 milijarde dolarjev. Kot poudarjajo nekateri strokovnjaki, gre za razumljivo potezo. Apple in Netflix sta finančno izjemno močna. Na trgu zanimanje za različne serije upada, šport pa je zanesljiva naložba, saj je možno predvideti dobro spremljane dogodke na ameriškem, pa tudi na globalnem trgu.

Novembra je 60 milijonov gledalcev v živo spremljalo ekshibicijski boksarski dvoboj med starim boksarskim zvezdnikom Mikom Tysonom in spletnim zvezdnikom Jakeom Paulom, ki je potekal na Netflixu. Čeprav so se pojavile težave s tehničnimi napakami pri prenosu, naj bi zdaj pri NFL že vse potekalo brez težav.

In prav boj za pravice na področju "streaminga" je naslednje vroče področje prodaje pravic. Tehnološke zmogljivosti in velika izbira dogodkov sta vsekakor prednost, ki jo Netflix in druščina lahko izkoristita. Nevarnost za navijače je lahko le ekskluzivni prenos, ki jih sili v nakup in pridružitev vedno novim in novim ponudnikom. In kot vse kaže, se Netflix osredotoča na dogodke s širokim zanimanjem javnosti.

Na trg je vstopil celo Amazon, ki je v partnerstvu z Disneyjem in NBCUniversal kupil TV pravice za 11 sezon severnoameriške lige NBA od 2025/26 do 2035/36. Mediji poročajo, da so za pravice odšteli kar 76 milijard dolarjev (okrog 70 milijard evrov). Velik dol denarja naj bi se vrnil prav z naročninami ljubiteljev košarke.