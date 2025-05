Na sobotnem izboru za mis Maina v Holiday Innu v Portlandu so bile vse oči uprte v 73-letnega legendarnega NFL-trenerja Billa Belichicka, ki si je izbor ogledal iz prve vrste in tako podprl svoje skoraj 50 let mlajše dekle, 24-letno Jordon Hudson. Belichicka so fotografi ujeli v prvi vrsti, kjer je med lepotnim tekmovanjem sedel poleg Jordoninega očeta Heatha Hudsona.

Po navedbah virov PageSix je bila Hudson na tekmovanju videti dobro razpoložena, po opravljenem intervjuju je oblečena v modro obleko in obuta v salonarje mahala občinstvu. V drugem delu tekmovanja se je predstavila še v zelenem bikiniju, v predstavitvi večernih oblek pa je nosila svetlečo zlato obleko in zlate pete.

24-letna Hudson je na tekmovanju osvojila mesto druge spremljevalke, kar je mesto nižje, kot ji je uspelo leta 2024. Še preden so razglasili končno razvrstitev, je imela pred zbranimi čustven govor, v katerem je med drugim povedala, da sovraštvo nikoli ne zmaga.

Belichick in Hudson, med katerima je skoraj 50 let starostne razlike, sta svojo zvezo javno potrdil leta 2024, potem ko sta se tri leta prej srečala med poletom.

"Zelo je trmasta. Mnogi so zaradi celotne zadeve z Billom jezni, verjetno so ji sporočili, naj se ne izpostavlja in naj ničesar ne komentira. Žal mi je zanjo," je povedal neimenovani vir in se pri tem skliceval na kritike, ki jih je Hudson prejela, ker je v razmerju z moškim, ki je 49 let starejši od nje. Na spletu številni komentatorji njunega razmerja ne odobravajo in pod objavami Jordon namenjajo tudi grde in žaljive komentarje.

Na lepotnem tekmovanju je Hudson sicer zastopala svoje domače mesto Hancock. Po besedah ​​športnega novinarja Pabla Torreja so člani Belichickove družine "zelo zaskrbljeni zaradi vsega, kar se dogaja" med legendarnim trenerjem in precej mlajšo lepotico.

"Obstaja globoka zaskrbljenost glede tega, kako škodljiv bi bil lahko odnos z Jordon za Billovo zapuščino, ugled in vse, kar je zgradil in čemur je posvetil desetletja," je še dejal Torre, ki se je pri tem skliceval na vir blizu družine.

Bill Belichick je sicer šestkratni zmagovalec SuperBowla, ki ga je večkrat osvojil kot trener New England Patriots. Za ekipo je kot podajalec igral tudi za mnoge najboljši igralec ameriškega nogometa vseh časov Tom Brady, ki je osvojil sedem naslovov prvaka lige NFL.