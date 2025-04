Mick Schumacher se je po poročanju tujih medijev razšel z lepotico bosanskih korenin Leilo Hasanović. Profil sina slavnega večkratnega prvaka v formuli 1 Michaela Schumacherja so opazili v aplikaciji za zmenke slavnih Raya, poleg tega pa je nekdanji Haasov dirkač v formuli 1 na svojem računu na Instagramu izbrisal tudi niz njunih najnovejših skupnih fotografij.

Kot so poročali tuji mediji, se je profil 26-letnika na aplikaciji Raya zelo hitro razširil po družbenih omrežjih, kar naj bi bil očiten znak, da je njegove zveze s Hasanović, ki jo je javno oznanil avgusta 2023, konec. Še lani se je špekuliralo o morebitni zaroki, saj je manekenka na svojem profilu na Instagramu objavila fotografijo s prstanom.

Hasanović je bila po poročanju nemškega Bilda tudi edino Schumacherjevo dekle, ki je do zdaj obiskalo njegovega očeta Michaela Schumacherja in jo je njegova družina sprejela v ožji krog. Še letos marca so manekenko opazili tudi v družbi Corinne Schumacher, žene Michaela in mame Micka, s katero se je udeležila uvodne sezone WEC v Katarju, da bi podprla svojega fanta.

24-letna Hasanović je bila rojena v Bosni, odraščala pa je v manjšem danskem mestu, preden se je pri 19 letih preselila v Kopenhagen. Bila je tudi finalistka izbora Miss Universe Danske leta 2019, s čimer si je na Instagramu zgradila večjo bazo sledilcev, ki jih ima danes okoli 340 tisoč.

Na tekmi svetovnega vzdržljivostnega prvenstva v Imoli je v nedeljo stopil na stopničke. Foto: Guliverimage

Odlično mu gre na dirkališču

Osebne zadeve pa očitno niso vplivale na dirkaške predstave mladega Schumacherja, saj je bil na stezi pokazal odličen. V nedeljo se je z moštvenima kolegoma Julesom Gounonom in Fredericom Makowieckim povzpel na zmagovalni oder na tekmi svetovnega vzdržljivostnega prvenstva (FIA WEC) na 6 urah Imole (6 Hours of Imola), kjer nastopa za ekipo Alpine.

Potem ko je osvojil svoje druge stopničke v karieri na WEC (Svetovno vzdržljivostno prvenstvo FIE), je nemški dirkač po tekmi povedal: "To je bila odlična dirka in res sem zadovoljen s končnim rezultatom. Najpomembneje je, da dosegamo dobre rezultate, naša strategija je bila danes ključna, nam je pa nekoliko pomagalo tudi nekaj incidentov v ospredju." Ob tem je dodal, da so v ekipi ponosni na njihov napredek in bodo nadaljevali trdo delo za prihajajoče dirke v Spaju in Le Mansu.

Mladi Schumacher ne skriva svojih načrtov, da se spet vrne v karavano formule 1, kjer je za ekipo Haasa že oddirkal dve sezoni, a mu tudi zaradi nekonkurenčnega dirkalnika ni uspelo doseči vidnejših rezultatov. Zdaj se mladi nemški dirkač ponovno bori za mesto v eni izmed ekip, nazadnje pa so ga spregledali pri Williamsu, Sauberju in tudi pri Alpine, kjer so podpisali pogodbo z Jackom Doohanom.

"Imam občutek, da imam vse, kar je potrebno za formulo ena," je povedal za Speedweek v začetku tega leta in dodal, da ima načrt, da se v karavano najboljših vrne leta 2026.