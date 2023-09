Sin Michaela Schumacherja v zvezi z dekletom bošnjaških korenin

Sin nekdanjega legendarnega voznika formule 1 Michaela Schumacherja, Mick Schumacher, je objavil nekaj skupnih fotografij in z njimi potrdil, da je v zvezi z Lailo Hasanović, dekletom, ki sicer prihaja iz Srebrenice iz Bosne in Hercegovine.

24-letni Mick Schumacher, sin nekdanjega vrhunskega voznika formule 1 Michaela Schumacherja, je v razmerju z 22-letnim dekletom Lailo Hasanović, katere družina izhaja iz Bosne in Hercegovine, natančneje iz Srebrenice. Nedavno sta dirkač formule 1, ki stopa po stopinjah slavnega očeta, in manekenka delila nekaj skupnih trenutkov s počitnic v Saint Tropezu, pred nekaj dnevi pa sta skupaj dopustovala v Švici.

Laila Hasanović je sicer rojena na Danskem, kamor so se med vojno preselili njeni starši. Hasanovićeva dela kot model, pred štirimi leti pa je bila v finalu izbora Miss Universe Danske, poroča Index.hr.

Mick Schumacher sledi stopinjam svojih očeta in strica, saj je na dirki formule 1 že debitiral, trenutno pa je rezervni dirkač moštva Mercedes in McLaren. Laila, ki sicer živi v danskem Köbenhavnu, se poleg manekenstva ukvarja tudi z ustvarjanjem vsebin, ki jih deli na svojem kanalu na Youtubu, med drugim o svojih dogodivščinah, načinu življenja, modi in manekenstvu. Na Instagramu ji sledi 211 tisoč sledilcev.

Mick skupaj z mamo in sestro živi na posestvu v Švici. V Švici ob ženevskem jezeru pa naj bi se rehabilitiral tudi Mickov oče Michael Schumacher, ki je decembra 2013 doživel težko smučarsko nesrečo, saj je v francoskih Alpah z glavo udaril ob skalo. Po operacijah in dolgem času v bolnišnici naj bi ga leta 2014 prepeljali v družinsko hišo ob Ženevskem jezeru, o čemer so skopo spregovorili tudi njegovi družinski člani. Po poročanju Telegrapha naj bi Michael ostal paraliziran in na invalidskem vozičku.