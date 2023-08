Nekdanja Schumacherjeva žena začela prodajati svoje gole fotografije

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ralf in Cora Schumacher sta bila poročena med letoma 2001 in 2015, skupaj pa imata 21-letnega sina Davida.

Ralf in Cora Schumacher sta bila poročena med letoma 2001 in 2015, skupaj pa imata 21-letnega sina Davida. Foto: Guliverimage

Cora Schumacher, nekdanja žena nemškega dirkača Formule 1 Ralfa Schumacherja, je podlegla družbenemu pritisku in ustvarila profil OnlyFans, namenjen prodaji intimnih fotografij in pornografije, poroča nemški Bild.

46-letna nemška igralka in nekdanja Playboyjeva manekenka Cora Schumacher je na svojih družbenih omrežjih zapisala, da se je pred kratkim pridružila platformi OnlyFans.

Po ločitvi presenetila s poziranjem za revijo Playboy

Ralf Schumacher, brat najboljšega dirkača v zgodovini Formule 1 Michaela Schumacherja, in Cora sta bila poročena med letoma 2001 in 2015. Skupaj imata 21-letnega sina Davida, ki je tako kot oče in stric dirkač. Cora je po ločitvi od Schumacherja leta 2015 javnost presenetila s poziranjem za revijo Playboy, zdaj pa se je odločila, da svojo zavidljivo postavo pokaže tudi na priljubljeni platformi za odrasle.

"Rada imam svoje telo in zakaj ga ne bi smela pokazati drugim? Stara sem 46 let in še vedno se dobro počutim v svoji koži. Zakaj z javnostjo ne bi delila fotografij zgoraj brez?" je zapisala ob objavi novice, da se je pridružila platformi OnlyFans.

Gostom restavracije ponuja vina iz Slovenije

Schumacher pa se je pred leti mudil v Sloveniji. V Goriških brdih so zanj uredili klet s sodi vina, ki jih kupuje za svoje goste. Po končani karieri dirkača je namreč pri Kölnu odprl svojo restavracijo, imenovano Schumachers.

Vina, ki jih ponuja gostom restavracije, dobavlja tudi iz Slovenije. Leta 2019 je iz Goriških brd odkupoval osem vrst vina, med njimi klasično penino, penino rosé, sveži beli vini rebula in sauvignon blanc, chardonnay, zorjen v sodčkih barrique, lahkoten modri pinot, izrazit cabernet franc ter briško posebnost, pikolit.

Preberite tudi: