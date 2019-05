Schumacher v Slovenijo po vina za svojo restavracijo

Vina iz goriških Brd v Bergheimu nudi Schumacher pod lastno etiketo. Foto: Schumachers

Ralf Schumacher, mlajši brat sedemkratnega svetovnega prvaka formule ena Michaela Schumacherja, je bil aktiven dirkač formule ena med leti 1997 in 2007. Na svojih 180 dirkah je šestkrat zmagal, bil 27-krat uvrščen na zmagovalni oder in šestkrat stal na prvem štartnem mestu posameznih dirk. Nekdanji dirkač ekip Williams, Toyota in Jordan je bil nato pet let aktiven še v nemški dirkaški seriji DTM, nato pa je marca leta 2013 vendarle napovedal konec svoje aktivne kariere avtomobilskega dirkača.

Ralf Schumacher včeraj v goriških Brdih, kjer se je mudil okrog pet ur. Fotografiral se je tudi z zaposlenimi in direktorjem Silvanom Peršoljo (desno). Schumacher ima že pet let restavracijo pri Kölnu, po rebulo v goriška Brda

Schumacher, ki je leta 2015 dvigal prah tudi z ločitvijo od svoje žene Corinne Brinkmann, je že leto prej v Bergheimu pri Kölnu odprl svojo restavracijo. Nadel ji je preprosto ime 'Schumachers'. Danes 43-letni Nemec je v njej poskušal sestaviti kombinacijo odlične gastronomije in prijetnega domačega počutja. Celotno notranjost restavracije je zasnoval samostojno.

Svoje dobavitelje pa je Schumacher našel tudi v Sloveniji. Enega od belih vin za svoje goste namreč kupuje v goriških Brdih. Gre za rebulo, ki mu jo v kleti v Brdih polnijo pod znamko 'Schumachers Ribolla Gialla'. Sodeč po meniju njegove restavracije v Bergheimu stane 0,2 litra tega vina 5,8 evra.

Schumacher je včeraj prvič sam obiskal vinsko klet v Dobrovem v Brdih in se tam sestal tudi z njenim direktorjem Silvanom Peršoljo, ki klet vodi že od leta 1998. Klet je sicer v stoodstotni lasti briških vinogradnikov.

