Zaradi drame v družini se je oglasil Schumacherjev sin in stopil na očetovo stran

V družini Ralfa Schumacherja je kmalu po njegovem priznanju, da je homoseksualec, med njim in nekdanjo ženo Coro izbruhnila prava drama. S čustvenim zapisom se je v zgodbi na Instagramu, ki jo je kasneje izbrisal, javil njun sin David in odločno stopil na stran svojega očeta.

Po tem, ko je Ralf Schumacher, nekdanji profesionalni dirkač formule 1 in brat Michaela Schumacherja, poleti razkril, da je istospolno usmerjen in javno pokazal svojega partnerja Etienna Bousquet-Cassagneja, je med Ralfom in njegovo nekdanjo ženo Coro zavrelo. Nekdanja žena ga je med drugim obtožila, da je lažnivec ter da ji je zaril nož v srce, saj jo je po njenih besedah "oropal najlepših let njenega življenja".

Kmalu zatem se je z odzivom oglasil Ralf in Coro obtožil načrtnega širjenja laži. "Naj povem samo to, da nama je Cora že septembra 2023 čestitala, ker je mislila, da sva se poročila. Kot je razvidno iz njenih sporočil, je bila vesela za naju," je zapisal Ralf. Stvari se niso pomirile in Cora je nekdanjega moža, s katerim sta bila poročena 14 let do leta 2015 in imata sina Davida, obtožila, da je brez njene vednosti prodal skoraj pet milijonov vredno domovanje in ji onemogočil stike s sinom.

David Schumacher piše svojo zgodbo v svetu avtomoto športa, tako kot njegov oče Ralf, njegov stric in sedemkratni svetovni prvak formule 1 Michael Schumacher in tudi Davidov bratranec Mick, sin Michaela Schumacherja. Foto: Guliverimage

Odzval se je njun sin

Na medsebojno blatenje svojih staršev v javnosti se je nedavno na svojem profilu na Instagramu odzval tudi 22-letni David Schumacher, ki se je v čustvenem zapisu postavil na očetovo stran, ter svojo mamo, s katero že nekaj let ni v stiku, prosil, naj ju pusti živeti v miru.

"Običajno ne bi nikoli javno govoril o družinskih zadevah, saj te teme ne sodijo na splet. Na žalost ima moja mama drugačno mnenje o tem. Prišel je čas, da temu naredimo konec! Rad bi v miru živel svoje življenje in poskušal doseči svoje cilje, ne da bi me ob tem neprestano spraševali o vsem, česar naju z očetom obtožuje moja mama," je v izbrisani zgodbi na Instagramu zapisal David in dodal, da odkar pomni, "mama trpi za duševnimi težavami", je o vsebini zapisa poročal Daily Mail.

David Schumacher: Pusti naju pri miru, da bova lahko živela svoje življenje

"Ko sta se starša leta 2015 ločila, mi je mama grozila, da mi bo uničila življenjske sanje, torej sanje, da bi postal profesionalni dirkač, če ne bom odšel živet z njo, ker v primeru deljenega skrbništva ne bo podpisala potrebnih dokumentov. Ker ni bila v ustreznem duševnem stanju, da bi skrbela zame, in ker nisem hotel živeti v okolju, kjer je pomembno samo to, kako slab človek je moj oče, enostavno nisem več želel biti ob njej," je zapisal David, ki je dodal, da se je zgodil tudi incident, ko ga je hotela mama proti njegovi volji odpeljati stran od očeta.

"Prišlo je celo tako daleč, da smo morali poklicati policijo, ker je neprenehoma pretepala očeta," je zapisal David. "Nenehne obtožbe na račun očeta, da mi je opral možgane in mi o njej govoril samo slabe stvari, nikakor ne držijo. Moj oče je vedno naredil vse, kar je bilo v njegovi moči, da bi imela z mamo dober odnos. Leta in leta me je prepričeval, naj ji dam še eno priložnost, vendar tega nisem želel, ker nimam živcev ali moči, da bi šel še enkrat skozi to. Ne želim obujati starih spominov ali podoživeti teh izkušenj. Tudi zdaj je njeno vedenje popolnoma sramotno. Moji starši so ločeni že devet let! Prosim, pusti naju pri miru, da bova lahko živela svoje življenje, midva pa bova pustila tebe," je v ganljivem zapisu še razkril David.

Kmalu po njegovem zapisu naj bi David prejel pismo prek maminega odvetnika, v katerem je Cora zahtevala umik zapisa, sicer ga čakajo pravne posledice. "Ko resnica boli, moraš na žalost svojemu sinu poslati odvetnikovo pismo," je še zapisal David, ki trenutno tekmuje na dirki ADAC GT Masters 2024 z ekipo Haupt Racing Team.

Nekdanja zakonca Cora in Ralf Schumacher sta bila poročena 14 let in se ločila 2015, skupaj imata sina Davida. Foto: Guliverimage

Oglejte si še: