Legendarni Schumi prvič po hudi nesreči v javnosti?

Schumacherjeva družina, žena Corinna in otroka Gina Maria ter Mick, je vse od smučarske nesreče v francoskih Alpah več kot desetletje skrbno varovala očetova zasebnost in dostojanstvo. Michael, zmagovalec 91 dirk formule ena in sedemkratni svetovni prvak v kraljici motošporta, je pri padcu na smučanju utrpel hude poškodbe glave in je vse od leta 2014 v domači oskrbi v svoji vili ob Ženevskem jezeru.

Informacije o njegovem stanju so bile vsa ta leta sila skope, le redki zaupanja vredni prijatelji so ga imeli priložnost videti, še največ je javnosti razkril njegov nekdanji šef pri Ferrariju Jean Todt, ki prijatelja redno obiskuje. "Michael zagotovo ni več Michael, ki smo ga poznali. A je še vedno z nami," je Francoz dejal leta 2022. Povedal je še, da si dirke formule ena še vedno redno ogleduje v Michaelovi družbi.

Nekaj manj zanesljivih informacij je iz dokaj trdno zaprtega družinskega kroga skozi leta ušlo nekaterim drugim obiskovalcem. Po poročanju Elizabette Gregorachi, nekdanje žene šefa moštva Benetton Flavia Briatoreja, za španske medije leta 2020 naj bi bil Schumi priklenjen na invalidski voziček in paraliziran. "Michael ne more govoriti, sporazumeva se z očmi. Samo trije ljudje ga lahko obiskujejo," je dejala nekdanja italijanska manekenka.

Po najnovejših poročanjih iz Španije naj bi se sloviti dirkač v soboto udeležil poroke svoje hčerke, a naj bi bil prisoten le na zaprtem delu obreda v vili na Majorki. Tudi udeleženci tega najožjega in najbolj zaupanja vrednega kroga so bili naprošeni, da mobilne telefone pustijo pred vrati, da ne bi v javnost prišla kakšna fotografija nesrečnega dirkača.

