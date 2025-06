Novo razkritje glede Michaela Schumacherja

V javnost so prišle nove informacije o zdravstvenem stanju Michaela Schumacherja, nekdanjega voznika formule 1. Dolgoletni novinar Craig Scarborough je razkril, da Schumacher ne bo nikoli več spregovoril.

"Govoril sem z nekom, ki je zelo, zelo blizu Michaelu Schumacherju. In pojasnili so mi, da ne bomo nikoli več nič slišali od njega. Na splošno je v dobrem zdravstvenem stanju," je v intervjuju za britanski The Sun povedal Craig Scarborough.

Usodna nesreča leta 2013

Sedemkratni svetovni prvak v formuli 1 je decembra 2013 v francoskih Alpah nesrečno padel na smučanju in utrpel hude poškodbe glave in bil za tem več mesecev v komi. Leta 2014 so ga premestili v njegov dom ob Ženevskem jezeru, kjer je še danes pod stalno zdravniško oskrbo.

Schumacherjeva družina, žena Corinna in otroka Gina Maria ter Mick, je vse od smučarske nesreče skrbno varovala očetovo zasebnost in dostojanstvo.

Michael Schumacher in Jean Todt še v času, ko sta sodelovala pri Ferrariju. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko Informacije o njegovem stanju so bile vsa ta leta sila skope, le redki zaupanja vredni prijatelji so ga imeli priložnost videti, še največ je javnosti razkril njegov nekdanji šef pri Ferrariju Jean Todt, ki prijatelja redno obiskuje. "Michael zagotovo ni več Michael, ki smo ga poznali. A je še vedno z nami," je Francoz dejal leta 2022.

