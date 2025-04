Dosegljivo za navadne smrtnike? Toliko bo stala Schumacherjeva čelada. #foto

Konec tedna bodo v sklopu dirke formule ena v Miamiju izvedli dražbo hiše Bonhams, kjer je med artikli več poslastic za avtomobilske (dirkaške) navdušence. Tako bodo na dražbo postavili nekdanji zmagovalni dirkalnik moštva Brawn GP001 iz sezone 2009, za katerega pričakujejo ceno od 4,5 do 6,5 milijona dolarjev (od 4,05 do 5,7 milijona evrov).

Za Brawnov dirkalnik formule ena bo treba odšteti več kot pet milijonov evrov. Foto: Bonhams

Schumacherjeva čelada za ceno dobrega avtomobila

Bolj dosegljive so nekdanje čelade dirkačev formule ena. Eden vrhuncev je čelada Michaela Schumacherja iz sezone 1991. Nemec je takrat dobil prvo priložnost v formuli ena. Prvo dirko je odpeljal pri ekipi Jordan in se nato preselil k Benettonu. Zanje je odpeljal zadnjih pet dirk in iz tega obdobja je tudi čelada. Po oceni dražbene hiše bi lahko zanjo iztržili od 30 do 50 tisoč dolarjev (od 26 do 44 tisoč evrov).

Na dražbi imajo tudi nekdanjo čelado Fernanda Alonsa, ko je ta leta 2004 vozil za Renault. Pričakovana cena je med 13 in 22 tisoč evri. Na dražbi bodo tudi čelade Charlesa Leclerca, Landa Norrisa in Pierra Gaslyja, ki imajo tako kot Alonsova vse podpise prvega lastnika. Za Leclercovo čelado pričakujejo do 31 tisoč evrov.

Med dražbenimi artikli bodo tudi nekdanji dirkaški kombinezoni, za katere bo predvidoma treba odšteti več kot deset tisoč evrov. Najstarejši je McLarnov kombinezon Alaina Prosta iz leta 1984. Zanj pričakujejo prodajno ceno do 13 tisoč evrov. Zanimivi so tudi kombinezoni Nigela Mansella iz leta 1986 (Williams), Lewisa Hamiltona iz leta 2023 (Mercedes) in Alonsa iz leta 2011 (Ferrari), prav tako pa tudi Leclercov Ferrarijev kombinezon iz leta 2019.