Med dirko formule 1 v Bahrajnu je Jackie Stewart, nekdanji svetovni prvak in ikona formule 1, spet sedel v svoj nekdanji zmagoviti dirkalnik tyrell 006 iz leta 1973 in ob tem napovedal svojo dobrodelno akcijo. Na beli dirkaški čeladi je zbral podpise vseh še živečih svetovnih prvakov formule 1. Izkupiček od prodaje čelade bo namenil raziskavam na področju demence, za katero zadnjih 11 let trpi tudi njegova žena Helen. Stewart bo sredstva namenil univerzi v Cambridgu, kjer razvijajo nove krvne teste za hitrejše odkritje te bolezni.

Med podpisi ne čeladi je tudi kratica "MS", ki pripada Michaelu Schumacherju. Po besedah Stewarta je Michaelu pri podpisu pomagala žena Corinna.

“Čudovito je, da je lahko Michael podpisal čelado. Pomagala mu je žena, s tem pa je zbirka podpisov popolna,” je za Daily Mail povedal Stewart.

Informacije o Schumacherjevem stanju že 12 let skope

Podpis na Stewartovi čeladi je eden redkih znakov življenja nekdanjega šampiona formule 1. Schumacher je kariero v formuli 1 sklenil leta 2012, decembra leta 2013 pa doživel nesrečo med smučanjem. Vse od takrat zanj skrbi zdravstveno osebje skrbno stran od oči javnosti, zato so tudi informacije o Nemčevem zdravstvenem stanju zelo skope.

Foto: Reuters

Foto: Reuters

Foto: Reuters