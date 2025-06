"Ne, nič se ne bo spremenilo. Zakaj bi ga? Je, kar je," pred začetkom desetega letošnjega dirkaškega konca tedna poudarja Max Verstappen in pri tem misli na to, da ne bo opustil agresivnega sloga dirkanja. Ker ima 11 kazenskih točk, mu namreč grozi dirka suspenza. Nizozemec je dobil zadnje tri v Montrealu, a letos je na VN Kanade favorit McLaren, ki je s svojima dirkačema na prvem mestu obeh seštevkov. Britanska ekipa sicer v Montrealu ni zmagala že od leta 2012, samo enkrat v zadnjih 20 letih pa je tu uspelo Ferrariju.

Ferrari je v Montrealu v zadnjih 20 letih zmagal samo enkrat. Foto: Reuters Svetovno prvenstvo formule 1 se nadaljuje z eno najtežje pričakovanih dirk leta, veliko nagrado Kanade, saj je dirka na stezi Gilles Villeneuve skoraj vedno ena bolj zanimivih. V Montrealu dirkajo od leta 1978, ko je zmagal prav tragično preminuli Gilles Villeneuve s Ferrarijem. Italijanski konstruktor je s 14 zmagami najuspešnejši na tem dirkališču. A je v zadnjih 20 letih tu dosegel eno samo zmago, leta 2018 Sebastian Vettel. To je bila Nemčeva 50. zmaga v formuli 1, pozneje je štirikratni svetovni prvak dosegel samo še tri.

Zadnjo McLarnovo zmago v Montrealu je pred 13 leti dosegel Lewis Hamilton. Foto: Guliverimage Ferrari je bil najuspešnejši v eri Michaela Schumacher, ki je z rdečim dirkalnikom tu zmagal kar šestkrat. Skupaj ima iz Montreala sedem zmag, prav tako Lewis Hamilton. Ta je zdaj novi adut ponosa Italije, a bi bila njegova zmaga v nedeljo presenečenje. S svojo novo ekipo še ni bil boljši kot četrti (razen na šprintu na Kitajskem, ko je bil prvi). Po devetih dirkah sezone sta na vrhu razpredelnice dirkačev Oscar Piastri in Lando Norrisa. Dirkača McLarna loči 10 točk. Avstralec je dobil pet dirk, Britanec pa dve. McLaren je v Kanadi nazadnje zmagal leta 2012 (Hamilton).

Zadnjih šest zmagovalcev VN Kanade:



2024 – Max Verstappen (Red Bull)

2023 – Max Verstappen (Red Bull)

2022 – Max Verstappen (Red Bull)

2019 – Lewis Hamilton (Mercedes)

2018 – Sebastian Vettel (Ferrari)

2017 – Lewis Hamilton (Mercedes)

Verstappen: Dirkal bom tako kot vedno

Max Verstappen Foto: Reuters Na druženju z novinarji pred prvim treningom je bil v središču pozornosti Max Verstappen (Red Bull), ki mu grozi dirke suspenza. Po namernem trčenju v Barceloni je dobil tri kazenske točke in jih ima tako zdaj v zadnjih 12 mesecih 11. Če na naslednjih dveh dirkah dobi še eno, bo moral izpustiti eno dirko. Pravi, da pristopa ne bo spremenil. "Ne, nič se ne bo spremenilo. Zakaj bi ga? Je, kar je. Prej sem imel osem točk, zdaj jih imam 11. Dirkal bom tako kot vedno. Tukaj sem, da bom dirkal. Vedno dirkam agresivno." Je pa zdaj še na glas povedal, da njegova poteza na VN Španije ni bila pravilna. Pred 14 dnevi je to le zapisal na družabnih omrežjih. "Ni bilo prav, kar sem storil. Ni treba, da gremo v podrobnosti. Vsak dela v življenju napake. Vsak se iz njih uči. Gremo naprej."

George Russell Foto: Reuters George Russell (Mercedes), v katerega je tri kroge pred koncem prejšnje dirke zadel nizozemski dirkač, je v Montrealu dejal, da je presenečen, da je aktualni prvak sploh priznal napako. "Bil sem malo presenečen, da je prevzel odgovornost. To mu ni podobno." Se pa o dogodku nista pogovorila na štiri oči. "Pravzaprav sva se pred nekaj dnevi srečala na letališču in o tem sploh nisva govorila. Tam je bil s svojo družino, z novorojenko in sva se pogovarjala, kako jim gre." Ker ni odstopil, mu ne zameri, je dodal Britanec.

Časovnica VN Kanade:



Petek, 13. 6.

19.30 1. trening

23.00 2. trening



Sobota, 14. 6.

18.30 3. trening

22.00 kvalifikacije



Nedelja, 15. 6.

20.00 dirka

Norris proti Piastriju: bo počilo?

Oscar Piastri in Lando Norris za zdaj še dirkata čisto, brez dotikov, a bitka za prvaka se bo prej ali slej zaostrila. Foto: Reuters "Max je eden najboljših na svetu in to zaradi svojega sloga dirkanja. Nihče mu tega ne more oporekati. Max je, kdor pač je. Toliko je dosegel, ker dirka agresivno. Ni razloga, da bi to spreminjal," ga je kar nekoliko v bran vzel Norris, ki je bil njegov prvi izzivalec za prvaka v lanski sezoni. Mladi britanski dirkač ima letos kar dva tekmeca za lovoriko, Piastri ima 10 točk več od njega, Verstappen pa 39 manj.

Norris je zdaj prvič odkrito spregovoril, da pričakuje, da bo v določenem trenutku prišlo do trenja med njim in Piastrijem. "Nikoli nisva rekla, da se bova izogibala drug drugemu. Veva, da se lahko in se najverjetneje tudi bo nekaj zgodilo. Na to morava biti pripravljena. Oba z Oscarjem sva zelo tekmovalna, rada bi premagala drug drugega. A najbolj pomembno je, da ostanemo močni kot ekipa." McLaren to letos zagotovo je, saj ima v konstruktorskem seštevku že izdatno prednost pred Ferrarijem, Mercedesom in Red Bullom. Dobili so sedem od dosedanjih devetih dirk.

Skupni seštevek pred VN Kanade (9/24):



1. Oscar Piastri (McLaren) 186 točk

2. Lando Norris (McLaren) 176

3. Max Verstappen (Red Bull) 137

4. George Russell (Mercedes) 111

5. Charles Leclerc (Ferrari) 94

6. Lewis Hamilton (Ferrari) 71

7. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) 48

8. Alexander Albon (Williams) 42

9. Isack Hadjar (Racing Bulls) 21

10. Esteban Ocon (Haas) 20



1. McLaren Mercedes 362 točk

2. Ferrari 165

3. Mercedes 159

4. Red Bull Racing Honda 144

5. Williams Mercedes 54

6. Racing Bulls Honda 28