Španija bo v sezoni 2026 gostila dve dirki za veliko nagrado svetovnega prvenstva formule 1, so danes objavili organizatorji. Barceloni se bo pridružila nova dirka v Madridu, je zapisano v koledarju za sezono 2026, ki bi lahko prinesla velike spremembe.

Sezona 2026 se bo drugo leto zaporedoma začela v Avstraliji na melbournskem cestnem dirkališču Albert Park od 6. do 8. marca.

Dirka v španski prestolnici Madrid bo od 11. do 13. septembra in bo spustila zaveso nad evropskim delom dirkaške sezone v kraljevskem dirkaškem športu. Novo madridsko dirkališče bo imelo tako cestne kot neulične sektorje.

Štiriindvajset tednov dolga sezona se bo ponovno končala v Abu Dabiju od 4. do 6. decembra.

Montreal v Kanadi bo zdaj sledil Miamiju že maja, saj organizatorji želijo zmanjšati potovanja ekip po svetu.

Sezona 2026 obljublja radikalno drugačno sezono, saj bo Cadillac postal 11. ekipa na startu, poleg tega ekipe čakajo novi predpisi glede aerodinamike in pogonskih enot.

Mohammed Ben Sulayem, predsednik upravnega organa za motošport pri zvezi Fia, je dejal: "Svetovno prvenstvo formule 1 v prihodnjem letu zaznamuje pomembno novo poglavje za naš šport. Nova dirka, nove ekipe in prihod novih proizvajalcev, vse to uvaja novo dobo inovacij in tekmovanja."

* Spored dirk:

06.-08. 03. Melbourne, Avstralija

13.-15. 03. Šanghaj, Kitajska

27.-29. 03. Suzuka, Japonska

10.-12. 04. Sahir, Bahrajn

17.-19. 04. Džeda, Savdska Arabija

01.-03. 05. Miami, ZDA

22.-24. 05. Montreal, Kanada

05.-07. 06. Monaco, Monako

12.-14. 06. Barcelona, Španija

26.-28. 06. Spielberg, Avstrija

03.-05. 07. Silverstone, Velika Britanija

17.-19. 07. Spa-Francorchamps, Belgija

24.-26. 07. Budimpešta, Madžarska

21.-23. 08. Zandvoort, Nizozemska

04.-06. 09. Monza, Italija

11.-13. 09. Madrid, Španija

25.-27. 09. Baku, Azerbajdžan

09.-11. 10. Singapur

23.-25. 10. Austin, ZDA

30.-01. 11. Ciudad de Mexico, Mehika

06.-08. 11. Sao Paulo, Brazilija

19.-21. 11. Las Vegas, ZDA

27.-29. 11. Lusail, Katar

04.-06. 12. Abu Dabi, ZAE

