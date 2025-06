Kanadski dirkač Lance Stroll je pred dvema tednoma v Barceloni odpeljal treninge in kvalifikacije, a nato izpustil dirko, saj so bile bolečine v zapestju, ki jih je imel zadnjih šest mesecev, vse hujše. Gre za dve leti staro poškodbo, ko je padel s kolesom. Po VN Španije je odšel na manjši poseg, ta teden pa s starejšim dirkalnikom v Franciji na dirkališču Paul Ricard odpeljal nekaj krogov, da je preveril, ali je stanje z zapestjem boljše. "Lance so počuti dobro in komaj čaka, da bo dirkal pred domačimi navijači," so dan pred začetkom desetega dirkaškega konca letos sporočili iz ekipe Aston Martin.

Na dirkališču Gilles Villeneuve bodo po treh prostih treningih kvalifikacije v soboto ob 22. uri po srednjeevropskem času, dirka pa sledi v nedeljo ob 20.00.