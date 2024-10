V razkošni vili na Majorki se je poročila hči Michaela Schumacherja #foto

Sedemindvajsetletna Gina Schumacher je večno zvestobo obljubila svojemu izbrancu Iainu Bethkeju, intimni obred pa je potekal na razkošni družinski posesti na španskem otoku Majorka. Na svojem Instagram profilu je delila tudi fotografijo poročnega dne in ob njej zapisala: "Za vedno da zate, da za vedno."

Veliko poročno slavje se je odvilo v več kot 30 milijonov evrov vredni družinski vili Yasmin, ki sta jo zakonca Schumacher (Ginina mama in oče) pred leti kupila od predsednika Real Madrida Florentina Péreza.

Na poroki je bil po poročanju medijev prisoten tudi Ginin stric, Michaelov mlajši brat Ralf Schumacher, s svojim novim partnerjem Etiennom. Številni oboževalci in mediji pa so se vprašali tudi, ali je poroki prisostvoval tudi Michael Schumacher, katerega zdravstveno stanje je zavito v tančico skrivnosti vse od njegove smučarske nesreče ob koncu leta 2013. Nekdanji vrhunski dirkač formule ena je v nesreči utrpel hude poškodbe glave, družina pa je z javnostjo v več kot desetih letih delila le malo informacij. Michaelova hčerka Gina je bila v času neljubega dogodka stara 16 let.

Tako Gina, ki dela kot džokejka, kot njen 28-letni mož Iain sta velika ljubitelja konj, veliko časa pa preživita tudi na ranču v Teksasu.

Nemški mediji so ugibali, ali je bil na veličastnem dnevu hčerke Gine prisoten tudi Michael, časnik Bild je tako zapisal, da ga zagotovo ni bilo na vrtu, kjer so se nahajali gostje, ki ne sodijo v najožji družinski krog. Španski mediji so poročali, da je poroki prisostvoval tudi Ginin oče Michael.

Pri organizaciji je sodelovalo več podjetij, vsi zaposleni pa so morali pred vstopom na posest oddati svoje pametne telefone, da ne bi mogli fotografirati notranjosti posestva, zasebnih prostorov družine in poročnega slavja, predvsem pa z namenom, da bi zaščitili nekdanjega slovitega dirkača in sedemkratnega svetovnega prvaka formule ena.

Michael je sicer od leta 1995 poročen z nekdanjo šampionko v jahanju Corinno Schumacher, s katero imata dva otroka – hčerko Gino in 25-letnega sina Micka, ki je šel po očetovih dirkaških stopinjah.