Luka Basi v razprodanih Križankah zaplesal poročni ples #video

Luka Basi je na sobotnem koncertu z gosti, presenečenji in zgodovinskim spustom na oder po žici navdušil razprodane Križanke. Na koncertu, katerega rdeča nit je bila pesem Skrito v raju, so se med drugim zvrstili Maraaya, Polkaholiki, Lima Len in Domen Kljun, eden od vrhuncev večera pa je bil tudi prvi nastop z ženo Nastjo Gabor, ki bo gostja na prihajajoči turneji.

Če kaj, tradicionalni Basijevi koncerti v Križankah niso rutinski. Eden naših najbolj priljubljenih pevcev v Križankah vedno postreže s čim novim. Spektakularen je bil že prihod na oder, na katerega se je Luka spustil po žici med petjem pesmi Skrito v raju.

Poročno darilo Marjetke in Raaya

Rdeča nit letošnjega koncerta v Plečnikovem hramu je bila pesem Skrito v raju, ki je kot istoimenska serija zaznamovala to leto. Ker pa se je vmes zgodilo toliko novega, je bila na koncu to le ena izmed tem koncerta, v ospredju je bilo tudi nedavno poročno slavje. Po spustu na oder sta se Luku Basiju pridružila duo Maraaya, s katerima je izvedel duet Tu in Zlato ribico. Ob tem sta ga povabila na svoja velika koncerta v halo Tivoli in dvorano Tabor, kjer ju bodo spremljali številni gosti.

Že dve pesmi kasneje pa se mu je v poročni obleki na odru pridružila žena Nastja. Sledilcem, ki so poroko spremljali preko družabnih omrežij, sta namreč obljubila, da bosta v Križankah še enkrat zaplesala poročni ples, srečna obiskovalka pa je domov odnesla tudi Nastjin poročni šopek. Zakonca Basi sta prvič javno zapela tudi svoj prihajajoči duet S tabo, ki sta ga kot poročno darilo zanju napisala Marjetka in Raay.

Luka Basi je navdušil obiskovalce v razprodanih Križankah. Foto: Marko Delbello Ocepek

Priljubljene Brajde ponesli v svet

Ko so obiskovalci mislili, da so doživeli že vse vrhunce in se bo večer iztekel v klasičen Basijev žur, so se gostitelju na odru pridružili Polkaholiki z miksom hitov, sredi izvedbe poletne uspešnice Brajde pa je Basi vse skupaj ustavil, ker se mu je zdelo, da nekaj manjka. Na oder je ob navdušenju občinstva skočil novi regionalni zvezdnik Lima Len, ki je priljubljene Brajde ponesel v svet.

V nadaljevanju se je na oder še enkrat vrnila Nastja, z Luko pa sta zapela tudi zmagovalec Talentov Domen Kljun in hrvaški pevec Jure Brkljača. Žur se je končal s hitoma Taxi in Kamiondžija, za piko na i pa je lahko občinstvo še enkrat zapelo Skrito v raju.

