Marjetka in Aleš Vovk - Raay sta imela na svojih nastopih ob nestanovitnem vremenu in močnih padavinah obilico težav s koncerti na prostem – najprej sta morala nastop gradu Bogenšperk prestaviti v bližnjo dvorano, v Sevnici pa so morali njun nastop zaradi padavin skoraj odpovedati, saj je tik pred začetkom koncerta na prizorišču začelo močno deževati. Drugačne težave pa je imel pevec Luka Basi – njegov producent je Raay – na nastopu v Kočevju.

Med energičnim izvajanjem ene izmed pesmi so se mu namreč po šivu razparale hlače, a svoj nastop je izkušeni pevec vseeno do konca izpeljal brez večjih težav. "Ko hlače enostavno ne zdržijo vzdušja, ki ste ga včeraj pričarali v Kočevju. Vse je enkrat prvič. Kočevje, še enkrat hvala, bili ste fenomenalni, da nas niti ta pripetljaj ni ustavil!" je še na Instagramu ob posnetku nezgode zapisal Basi.

Znani pevec se je sicer aprila znašel pod plazom kritik zaradi črne gradnje – gostinskega lokala Balu, v katerega je investiral ob vznožju smučišča Poseka na Koroškem.

