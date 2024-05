Mlada rock skupina Jet Black Diamonds, ki je s svojim delovanjem začela pred nekaj leti, je sporočila, da se njihove poti z basistom in avtorjem Matejem Komparo razhajajo. Natančnega razloga za odhod njihovega dolgoletnega člana skupina ni navedla.

"Matej! Vedno si znal povezati svoje in naše misli ter jih ubesediti, da so v naših pesmih postale večno žive. Upamo, da mogoče nekoč in nekje spet skupaj kot eno zaigrajo naša srca in da boš s svojo kreativnostjo še vedno bogatil skupino. Naj bo srečen tvoj korak! Radi te imamo, tvoji Jeti," so člani zasedbe iz Ajdovske doline zapisali o basistu skupine, ki se je poslovil kmalu po njihovem do zdaj največjem samostojnem koncertu.

Pred slabim mesecem je skupina konec aprila namreč razprodala svoj koncert v Kinu Šiška, na njem pa je predstavila pesmi z novega, nedavno izdanega albuma Sladki problemi in zaigrala še druge svoje pesmi. Skupina, priljubljena predvsem med mladimi, se bo poleti mudila na turneji po številnih slovenskih mestih.

