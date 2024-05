Rod Stewart prvič in verjetno zadnjič nastopil v Ljubljani #video

V ljubljanski Areni Stožice je v nedeljo zvečer nastopil legendarni britanski pevec Rod Stewart in zbrano občinstvo zabaval s svojimi največjimi uspešnicami.

"Resnično sem vznemirjen zaradi svojega prvega koncerta v Ljubljani in veselim se nastopa pred čudovitim slovenskim občinstvom," je pred koncertom sporočil 79-letni Rod Stewart, ki so ga že v soboto opazili med sproščenim sprehodom po središču Ljubljane.

V nedeljo zvečer je dodobra napolnjeno ljubljansko Areno Stožice navdušil s skoraj dve uri dolgim koncertom, sestavljenim iz njegovih največjih uspešnic.

To je bil Stewartov prvi nastop pred slovenskim občinstvom, verjetno pa tudi zadnji – koncertna turneja One Last Time, v okviru katere je nastopil v Ljubljani, naj bi bila namreč njegova zadnja.

Po Ljubljani se je Stewart sicer odpravil na Slovaško, v sredo bo nastopil v Bratislavi, evropski del njegove turneje bo trajal vse do julija, nato pa ga čakata niz nastopov v Las Vegasu in severnoameriška turneja.

