Pevec Gregor Ravnik je na družbenih omrežjih sporočil, da se njegovo sodelovanje in ustvarjanje v skupini Trio Vivere zaključuje.

"Dragi moji, življenje nas včasih pripelje do razpotja, ko se moraš odločiti, kam bo tvoja pot vodila naprej. Vsega lepega je enkrat konec in tako se je tudi moja pot s Trio Vivere končala. Matjažu in Aljažu se zahvaljujem za lepe trenutke na odru ter vam z Rokom želim vse dobro na vaši novi skupni poti. Verjamem, da se še kdaj srečamo na odru," je zapisal vse bolj priljubljeni pevec Gregor Ravnik.

Znano je, da se Ravnik vse bolj posveča svoji samostojni karierni poti, nazadnje je v začetku februarja izdal svoj albumski prvenec z naslovom Med nama. S svojo glasbeno zasedbo gostuje v številnih krajih po Sloveniji, kjer predstavlja svoje nove pesmi z albuma.

Gregor Ravnik je obdan z izvrstno glasbeno zasedbo. Foto: Boštjan Jamšek

