Predlogu uredbe, ki bi hrup omejila na 80 decibelov, nasprotujejo v Zbornici industrije sejmov in srečanj ter v gospodarskem interesnem združenju koncertnih organizatorjev Slovenije pri Gospodarski zbornici Slovenije. Pripombe je podala tudi Gasilska zveza Slovenije, ki opozarja, da bi takšna omejitev onemogočala kakršnokoli kulturno prireditev na prostem. Oglasila se je tudi poslanska skupina SDS, ki bo zahtevala sklic seje odbora DZ za infrastrukturo, okolje in prostor in od vlade terjala dodatna pojasnila.

Po besedah poslanca SDS Andreja Kosija predlog uredbe omejuje javne prireditve na prostem, med drugim gasilske veselice. Predlog uredbe po Kosijevih navedbah predvideva, da bi moral organizator prireditev pri podaji prošnje za izdajo odločbe o dovolitvi začasne obremenitve hrupa po 22. uri občini predložiti elaborat ocene hrupa.

"V tem nočnem času bi moral pooblaščeni izvajalec ta hrup meriti in po 30 dneh po prireditvi predložiti tudi rezultat meritev," je na novinarski konferenci povzel Andrej Kosi. "To seveda veliko stane, tudi pooblaščenih izvajalcev imamo zgolj 17 in v Sloveniji je v istem času seveda več kot 17 prireditev," je dodal.

Po besedah poslanca SDS Kosija je sporno tudi, da mora med posameznimi prireditvami poteči sedem dni. Foto: Boštjan Podlogar/STA

Po njegovem mnenju je problematično tudi to, da se v čas prireditve štejeta tudi montaža in demontaža prizorišča, ki se morata zgoditi šele po 7. uri zjutraj. Če se torej prireditev zaključi opolnoči, bi moral organizator na demontažo čakati do jutra, kar je po Kosijevi oceni sporno zaradi podaljšanega časa morebitne zapore prizorišča.

Na istem kraju v enem koledarskem letu dovoljenih največ 18 prireditev?

Sporno je po njegovih besedah tudi, da mora med posameznimi prireditvami poteči sedem dni. Če se prireditve odvijajo tudi ponoči, pa jih je na istem kraju lahko v enem koledarskem letu največ 18, je omenil.

Z zvočnim hrupom obremenjene prireditve lahko sicer potekajo največ do 24. ure z izjemo praznikov ali dela prostih dni, ko lahko potekajo do 2. ure, je nadaljeval. Meni, da bi to onemogočilo prireditve, kot so gasilska tekmovanja, ki se prevesijo v gasilske veselice.

Po besedah Kosija so mnogi ogorčeni nad predlogom, kajti ta "dejansko uničuje družbeno življenje ne samo v mestu, ampak tudi na podeželju". Foto: Aleš Kocjan/STA

Omejitev na 80 decibelov bi onemogočala kakršnokoli kulturno prireditev na prostem

Kosi je povedal, da uredbi nasprotujejo v Zbornici industrije sejmov in srečanj ter v gospodarskem interesnem združenju koncertnih organizatorjev Slovenije pri Gospodarski zbornici Slovenije. Slednja je v njihovem imenu na predlog uredbe podala pripombe, med drugim to, da bi omejitev hrupa na 80 decibelov onemogočala kakršnokoli kulturno prireditev na prostem. Pripombe na predlog je podala tudi Gasilska zveza Slovenije, je dodal.

Po njegovih besedah so mnogi ogorčeni nad predlogom, kajti ta "dejansko uničuje družbeno življenje ne samo v mestu, ampak tudi na podeželju".

"Namen organizacije gasilskih veselic je večplasten in izredno pomemben za lokalne skupnosti in celotno državo. Predvsem je namenjen zbiranju finančnih sredstev za nakup gasilske opreme in zagotavljanje delovanja gasilskih društev. Ta sredstva so ključna za vzdrževanje in nadgradnjo gasilske opreme ter vozil, kar omogoča učinkovito delovanje društva pri posredovanju ob požarih in drugih nesrečah, s tem pa tudi društva sama prispevajo k financiranju delovanja javne gasilske službe," so med drugim zapisali v Gasilski zvezi Slovenije, ki novi uredbi v trenutni obliki nasprotuje.

Foto: Gasilska zveza Slovenije

Na družbenem omrežju X se je na celotno dogajanje, povezano z uredbo, oglasil tudi predsednik SDS Janez Janša, ki je zapisal: "Na meji verjetnega. Svobodnjaki hočejo kar z odlokom preprečiti zborovanja in onemogočiti celo gasilske veselice."

Predlog uredbe o načinu uporabe zvočnih naprav, ki na shodih in prireditvah povzročajo hrup, je ministrstvo za okolje, podnebje in energijo v javno razpravo poslalo 20. februarja, trenutno pa je v postopku priprave znotraj ministrstva.