Vlada in Fides uskladila in potrdila dogovor o mediaciji

Vlada in zdravniški sindikat Fides sta uskladila ter na svojih organih tudi potrdila dogovor o mediaciji z namenom reševanja stavkovnih zahtev zdravnikov, so sporočili iz mediacijskega centra odvetniške akademije Odvetniške zbornice Slovenije. Dodali so, da so priprave na prvo skupno srečanje v polnem teku, srečanje pa je predvideno v tem tednu.

Ob tem so dodali, da sta se vlada in Fides v mediacijskem postopku tudi dogovorila za strogo zaupnost razprav in informacij, deljenih med mediacijo. Po njihovih navedbah je dogovor "ključnega pomena za vzpostavitev zaupanja in odprtega dialoga med stranmi, kar je temelj za uspešno rešitev spora". To pomeni, da do konca mediacije nobena stran z javnostjo ne bo delila vsebine mediacije in ostalih "relevantnih informacij", so pojasnili.

Vlada se je v petek na dopisni seji seznanila z vsebino dogovora o mediaciji s Sindikatom zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides pred mediacijskim centrom odvetniške akademije odvetniške zbornice. Za podpis dogovora o mediaciji pa je pooblastila državnega sekretarja na ministrstvu za zdravje Denisa Kordeža.

Finančni učinki šele prihodnje leto

Ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel je sicer ob sprejemu izhodišč za dosego sporazuma o poteku mediacije dejala, da vlada vztraja na stališču, da finančnih učinkov ne sme biti pred 1. januarjem 2025, ob tem pa želijo, da v času trajanja mediacije zdravniki svoje delo opravljajo v polnem obsegu. Kasneje je dodatno pojasnila, da pri polnem obsegu dela ne gre za število opravljenih ur, ampak da se izvajajo vse zdravstvene storitve, ne samo nujne. V Fidesu pa so v preteklosti poudarili, da razloga za zamrznitev stavke v času mediacije ne vidijo.

Na ministrstvu za zdravje in v Fidesu so na vprašanje, ali zdravniška stavka še poteka, dejali, da ne bodo komentirali ne vsebine dogovora ne mediacije. Kot pa je bilo razumeti, stavka zdravnikov ni prekinjena.

Stavka, ki poteka 11. teden, je že postala najdaljša zdravniška stavka v Sloveniji doslej. Sindikat Fides stavka od 15. januarja. Zahteva ureditev plačnega sistema zdravnikov v posebnem zdravstvenem stebru, določitev karierne poti zdravnika in odpravo plačnih nesorazmerij, vključno z dvigi plač starejšim zdravnikom.