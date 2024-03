Zdravniška stavka ne vpliva na izvajanje presejalnih programov Dora, Zora in Svit, zagotavljajo na NIJZ in Onkološkem inštitutu Ljubljana, ki bdita nad programi. Program Zora sicer izvajajo ginekologi v rednem delovnem času, glede organizacije dela v času stavke pa se odločajo sami. V klicnem centru Zora so doslej prejeli klic o eni odpovedi.

Omenjena ženska je poročala, da so ji zaradi stavke premaknili termin odvzema brisa v okviru programa Zora. Sicer pa doslej niso zaznali "pomembnejšega vpliva stavke na izvajanje programa Zora", so za STA sporočili z Onkološkega inštituta, ki bdi nad presejalnima programoma Dora in Zora.

"Glede na to, da so ginekologi intenzivno izvajali presejanje tudi v času pandemije covida-19, saj je pri zgodnjem odkrivanju raka čas izjemno pomemben, predvidevamo, da večina ginekologov še naprej izvaja program Zora," so zapisali.

Sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Fides je v ponedeljek vstopil v deveti teden stavke. Zahtevajo sklenitev aneksa k tarifnemu delu kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike, s katerim bi ustrezno dvignili plače še starejšim zdravnikom po tistem, ko je bila večina mlajših zdravnikov v prejšnjem letu deležna dviga plač za pet plačnih razredov. Foto: Matic Prevc/STA

Nemoteno poteka tudi delo v programu Dora. To velja tako za slikanje žensk v vseh presejalnih centrih po Sloveniji kot tudi za dodatne diagnostične preiskave za pojasnitev sumljivih sprememb na mamografskih slikah in zdravljenja ob morebitni potrditvi diagnoze raka dojk v obeh presejalno-diagnostičnih centrih, to sta Onkološki inštitut Ljubljana in Univerzitetni klinični center Maribor.

Z Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), ki bdi nad programom Svit, pa so sporočili še, da delo nekaterih zdravnikov na NIJZ zaradi stavke sindikata Fides poteka v obliki popolne prekinitve dela, z zagotavljanjem minimuma delovnega procesa. Pri tem pa opravljajo in izvajajo vse nujne ter preventivne dejavnosti za preprečevanje in obvladovanje nalezljivih bolezni.